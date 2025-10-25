Tunisie: Le pays et le Japon renforcent leur partenariat pour un environnement durable

Le ministre de l'Environnement, Habib Obeid, a effectué du 20 au 24 octobre une série de visites de terrain consacrées au suivi des projets de coopération tuniso-japonaise dans le domaine environnemental.

Accompagné du gouverneur de Béja, Ahmed Ben Kharrat, de l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga, et de la représentante résidente de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Miyata Mayumi, le ministre s'est rendu dans le gouvernorat de Béja avant de visiter le Jardin japonais de Tunis, en présence du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, de représentants de la JICA et de la municipalité de Tunis.

La visite s'est conclue par une rencontre avec l'équipe tunisienne qui représentera la Tunisie à la Coupe du monde SPOGOMI, une compétition internationale de collecte des déchets, prévue au Japon le 29 octobre 2025, avec la participation de 33 pays.

Cette coopération exemplaire entre la Tunisie et le Japon englobe plusieurs volets :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

· Assainissement et épuration des eaux : des travaux d'aménagement et d'extension des réseaux sont en cours dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Siliana, Le Kef, Bizerte, Zaghouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Kébili et Sfax. Ces projets couvrent 300 km de canalisations, 35 communes et 31 stations de pompage. Les stations d'épuration de Siliana, Majaz El Bab et Jendouba ont déjà été achevées, tandis que les travaux se poursuivent à Tabarka. Un appel d'offres sera prochainement lancé pour la réhabilitation de la station d'épuration de Gabès.

· Gestion et valorisation des déchets : la Tunisie expérimente actuellement les technologies japonaises de valorisation à travers des stations pilotes installées à Sousse, Djerba et Béja. La station de Oued Laya (Sousse) produit déjà de l'électricité issue du recyclage des déchets.

· Transition énergétique et climat : dans le cadre de l'accord bilatéral sur la lutte contre les changements climatiques, le Japon a soutenu la mise en place de centrales solaires dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kairouan.

Cette coopération illustre l'engagement commun des deux pays en faveur du développement durable, de la préservation de l'environnement et de la promotion des énergies propres.