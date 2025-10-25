Tunisie: Coup d'envoi de la première édition du Festival international des montgolfières à Djerba

Le coup d'envoi de la première édition du Festival international des montgolfières a été donné ce samedi matin 25 octobre 2025 à Djerba, en présence du gouverneur de Médenine, Walid Taboubi, de Mehdi Haloui, directeur général de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), de Badis Belhaj Ali, président de la commission tourisme à l'Assemblée des Représentants du Peuple, et d'Ali Dridi, secrétaire général de l'Association tunisienne de l'aviation civile et de Hichem Mahouachi, Commissaire Régional au Tourisme de Djerba-Zarzis

Cette initiative, qui se poursuivra à Douz et Tozeur dans les prochains jours, vise à créer un nouveau produit touristique alliant aviation et loisirs, enrichissant ainsi l'offre nationale et prolongeant la saison touristique.

Le festival propose un programme varié pour tous les âges : un salon national de l'artisanat, une exposition sur l'histoire de l'aviation en Tunisie, des ateliers éducatifs et culturels, des activités de dessin pour enfants, des spectacles de défilés aériens et un concert en plein air animé par un artiste de rap international, ouvert au grand public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En lançant cet événement, les autorités tunisiennes mettent en avant leur volonté de promouvoir des initiatives touristiques innovantes, de valoriser le patrimoine culturel et artisanal du pays et de renforcer l'attractivité internationale de la Tunisie.