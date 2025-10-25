Tunisie: Grande opération de nettoyage des monuments historiques à Mahdia

Dans le cadre de la campagne nationale de volontariat pour le nettoyage des monuments historiques et des sites archéologiques, lancée par l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de développement culturel sous la supervision du ministère des Affaires culturelles, une vaste opération de nettoyage a été organisée à Mahdia.

Cette initiative a traduit l'esprit de solidarité et de volontariat citoyen en faveur d'un environnement propre et d'un patrimoine préservé.

L'action a été menée en collaboration avec l'Institut national du patrimoine, la municipalité et la délégation de Mahdia, ainsi que la direction régionale de l'éducation. Plusieurs associations locales y ont pris part, notamment l'Association Asala pour le patrimoine et le tourisme culturel, l'Association Mémoire de la Méditerranée, le centre culturel privé Ciné Alpha et l'école Sidi El Kadidi, aux côtés d'un groupe d'activistes du domaine environnemental et de la société civile.

Les activités ont été supervisées par Tarek Abbouda, chef du bureau régional de l'Agence du patrimoine pour le Sahel, en présence de cadres de l'Agence et de l'Institut national du patrimoine. Cette action commune a illustré l'engagement des participants pour la citoyenneté, la responsabilité environnementale et la sauvegarde de la mémoire nationale.