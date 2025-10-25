Tunisie: Grande opération de nettoyage des monuments historiques à Mahdia

25 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de la campagne nationale de volontariat pour le nettoyage des monuments historiques et des sites archéologiques, lancée par l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de développement culturel sous la supervision du ministère des Affaires culturelles, une vaste opération de nettoyage a été organisée à Mahdia.

Cette initiative a traduit l'esprit de solidarité et de volontariat citoyen en faveur d'un environnement propre et d'un patrimoine préservé.

L'action a été menée en collaboration avec l'Institut national du patrimoine, la municipalité et la délégation de Mahdia, ainsi que la direction régionale de l'éducation. Plusieurs associations locales y ont pris part, notamment l'Association Asala pour le patrimoine et le tourisme culturel, l'Association Mémoire de la Méditerranée, le centre culturel privé Ciné Alpha et l'école Sidi El Kadidi, aux côtés d'un groupe d'activistes du domaine environnemental et de la société civile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les activités ont été supervisées par Tarek Abbouda, chef du bureau régional de l'Agence du patrimoine pour le Sahel, en présence de cadres de l'Agence et de l'Institut national du patrimoine. Cette action commune a illustré l'engagement des participants pour la citoyenneté, la responsabilité environnementale et la sauvegarde de la mémoire nationale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.