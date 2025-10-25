Sénégal: À Podor, les inondations ont endommagé des cultures d'une superficie de 323 hectares, selon la SAED

Podor — Les inondations survenues récemment dans les villages situés au bord du fleuve Sénégal ont endommagé des cultures d'une superficie de 323 hectares, 508 hectares au total étant envahis par les eaux, a déclaré, vendredi, le délégué local de la SAED, El Hadji Mbargou Lô.

"La superficie inondée est de 508 hectares, dont 355 sur lesquels on a cultivé du riz. La SAED fait toujours la différence entre les superficies inondées et celles considérées comme sinistrées. Nous avons recensé 323 hectares sinistrés", a précisé M. Lo dans un entretien à l'APS.

Il signale que 1. 903 hectares destinés aux cultures de contre-saison froide ne pourront pas être exploités à cause des inondations.

Selon le délégué de la SAED, la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal, les inondations vont impacter la production agricole.

La SAED et le Génie militaire ont réalisé des travaux de prévention les inondations, a-t-il dit, jugeant nécessaire de "renforcer les ouvrages de protection et les réseaux d'irrigation".

"Nous [...] espérons mettre en place un programme d'anticipation et de prévention. La SAED assiste aussi les habitants des zones inondées", a signalé El Hadji Mbargou Lo, assurant que la campagne agricole se poursuivra, malgré les inondations.