Sénégal: Économie verte et circulaire - Un projet financé par l'Italie affirme avoir assisté 200 entreprises sénégalaises

25 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le Projet de valorisation de l'entreprise verte et sociale pour l'innovation, la croissance et l'emploi (PROVIVES) a soutenu financièrement la formation de 200 entreprises d'économie verte et circulaire installées dans les régions de Dakar, Thiès (ouest), Louga et Saint-Louis (nord), en plus d'avoir amélioré leurs compétences et leur chiffre d'affaires, a-t-on appris, vendredi, de sa coordonnatrice, Elena De Giosa.

"Le PROVIVES est depuis trois ans dans les régions de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. Il est financé par l'Agence italienne de coopération au développement", a expliqué Mme De Giosa.

Elle intervenait à un atelier sur les entreprises d'économie verte et circulaire, à Thiès.

Le PROVIVES a collaboré avec neuf partenaires pour fournir cette aide aux entreprises, selon sa coordonnatrice.

"Nous avons trois partenaires locaux (à Thiès). Chacun d'eux, dans sa spécialité, est en train d'assister les entreprises [...] Ils vont continuer leurs actions sur le terrain", a assuré Elena De Giosa.

"Nous nous sommes améliorés en créant des outils et des instruments" à utiliser par les entreprises bénéficiant de l'encadrement du PROVIVES, a-t-elle dit.

Le projet a permis aux entreprises d'améliorer leurs compétences, d'augmenter leur chiffre d'affaires et de développer leurs activités, selon Mme De Giosa.

Elle affirme que le PROVIVES assiste les pouvoirs publics sénégalais dans la notation et l'évaluation des entreprises.

Mme De Giosa a annoncé la création, à Saint-Louis, d'une académie chargée d'offrir des services d'incubation aux micro-entreprises sociales et solidaires.

