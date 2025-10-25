Ethiopie: Le premier ministre Abiy et le Comité exécutif du Parti de la Prospérité ont inspecté le projet de développement du corridor de la place German-Garment-Furi

25 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, accompagné des membres du Comité exécutif du Parti de la Prospérité, a inspecté le projet d'aménagement du corridor reliant Sar Bet, German Square, l'usine de confection et le quartier de Furi à Addis-Abeba.

S'étendant sur plus de 589 hectares, ce site constitue, selon le Premier ministre, le plus vaste espace urbain réaménagé après Kazanchis.

Le projet prévoit la construction de 16,5 km de routes principales, 3 km de routes secondaires et 33 km de trottoirs, ainsi que l'aménagement de 5,2 km de berges.

Il comprend également des places publiques, des installations sportives, des aires de jeux pour enfants, des parkings, des terminaux, une station de recharge pour véhicules électriques et 1 107 commerces issus de partenariats public-privé.

En outre, 50,5 hectares d'espaces verts, 13,3 km de pistes cyclables et 38 arrêts de taxis et bus viendront compléter l'infrastructure.

Selon Abiy Ahmed, ces projets d'aménagement de corridors urbains stimulent l'économie locale, améliorent la mobilité et favorisent la cohésion sociale en créant des espaces modernes, inclusifs et durables.

