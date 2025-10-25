Afrique: Le président de la Commission de l'UA a insisté sur l'importance de l'unité africaine pour surmonter les défis

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohammed Ali Youssouf, a rappelé que l'unité et la solidarité entre les nations africaines demeurent cruciales pour protéger le continent face aux vulnérabilités d'un monde en constante mutation.

La 11e édition du Forum de Tana, tenue à Addis-Abeba, a réuni de hautes personnalités, dont le président de la Commission de l'UA, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, ainsi que des diplomates, des envoyés spéciaux et d'autres invités de marque.

Dans son allocution d'ouverture, Mahmoud a souligné la nécessité urgente de transformer les réflexions stratégiques en actions concrètes. « Les idées dépourvues d'action demeurent sans effet », a-t-il affirmé, insistant sur le besoin de passer du discours à des initiatives tangibles pour améliorer la vie des Africains.

Évoquant l'Agenda 2063, il a réitéré qu'il constitue la boussole du développement continental.

Toutefois, il a déploré la lenteur des progrès, rappelant notamment l'échec de l'objectif de « faire taire les armes d'ici 2020 », désormais repoussé à 2030, tout en exprimant des doutes quant à la faisabilité de cette nouvelle échéance.

Malgré des avancées notables, comme la mise en oeuvre de la ZLECAf et la création de l'Africa CDC, Mahmoud a estimé que des résultats plus significatifs auraient pu être atteints si les crises avaient été mieux gérées.

Il a lancé un appel à ses collègues, aux États membres et à l'ensemble des acteurs africains pour bâtir une action commune fondée sur la cohésion, la solidarité et la détermination.

Selon lui, seule une unité réelle et des engagements concrets permettront à l'Afrique de renforcer sa résilience et de consolider sa place dans l'ordre mondial en mutation.

Pour sa part, le ministre Gedion Timothewos a souligné que le Forum de Tana reste une plateforme stratégique pour débattre des enjeux cruciaux du continent et renforcer la coopération autour des priorités africaines.