Sénégal: Tivaouane - La commune de Ngaye Mékhé parmi les meilleurs élèves du PACASEN

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), une mission de contrôle et supervision de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Agence de développement municipal (ADM) a séjourné à Ngaye Mékhé, ce vendredi 24 octobre 2024.

Le maire de la commune de Ngaye Mékhé, le Dr. Maguette Wade, a reçu, ce vendredi 24 octobre, une mission de contrôle et de supervision composée d'agents de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement (AFD) et de l'Agence de développement municipal (ADM), dans le cadre de l'exécution des projets financés à travers le Pacasen (Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal), à 15 mois de la fin de cette phase pilote.

Selon le maire, le Dr. Maguette Wade, cette visite a permis d'exposer devant les agents de la Banque mondiale, de l'AFD et de l'ADM les états financiers des projets exécutés dans le cadre du PACASEN et la planification financière avant de visiter quelques projets pour vérifier l'état d'avancement des travaux pour ceux qui sont en cours d'exécution.

En présence de l'Agence régionale de développement (ARD) de Thiès, chargée du coaching territorial, la résidence de la mairie, le stade municipal et le centre de production de céréales ont été visités. À côté de ces projets, il y a le marché au poisson, la tannerie des femmes maures ou encore l'achat d'un tracteur pour la collecte d'ordures ménagères, entre autres projets listés par le maire.

« Le PACASEN a permis à la commune de Ngaye Mékhé d'améliorer le quotidien des populations et essentiellement des femmes et des jeunes, à travers la réalisation d'infrastructures marchandes et structurantes », a déclaré le maire devant les membres de la mission.

« C'est pour cela que Ngaye Mékhé fait partie des meilleurs élèves du PACASEN, sur les 124 communes pilotes, avec un taux d'exécution de près de 80 % », a-t-il estimé.

Selon le maire de la commune de Ngaye Mékhé, vu l'importance du programme pour les communes, les autorités de l'État doivent opérer les réformes nécessaires pour absorber le reste des fonds mis à la disposition du Sénégal mais aussi et surtout aller vers le PACASEN 2, après cette phase pilote. Il a aussi demandé aux membres de la mission de plaider pour une seconde phase du PACASEN.