Sénégal: Kaolack - Deux individus arrêtés avec 83 kg de chanvre indien

Deux hommes ont été arrêtés vendredi par la police avec deux colis, conditionnés dans des sacs en sisal, d'un poids total de 83 kg de chanvre indien, au village de Gamboul Thiogone, dans le département de Kaolack.

La brigade régionale des stupéfiants de Kaolack, relevant de l'OCRTIS, a procédé, ce 24 octobre 2025, à l'interpellation de deux trafiquants communément appelés porteurs et à la saisie de deux colis, conditionnés dans des sacs en sisal, d'un poids total de 83 kg de chanvre indien.

A lire aussi : Baba Dièye : « Nous avons mis des stratégies pour barrer la route aux criminels »

Selon une note de la police nationale publiée samedi, ils ont appréhendé au village de Gamboul Thiogone sis dans le département de Kaolack.

« Cette saisie s'inscrit dans le cadre des opérations de lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Les mis en cause ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit », rapporte la police.