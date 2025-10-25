Sénégal: Projet de dessalement d'eau de mer des Mamelles - Poursuite des travaux sur l'avenue Cheikh Anta Diop

Les travaux de pose de 2 conduites de gros diamètre sur l'avenue Cheikh Anta Diop, notamment sur le tronçon allant du centre de santé Ouakam à la station Total Ouakam. Ces activités qui se déroulent dans le cadre du projet de dessalement d'eau de mer des Mamelles du 24 au 17 novembre ne manqueront pas d'occasionner des perturbations de circulation sur cet axe, selon le Préfet du département de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye.

Dans le cadre du projet de dessalement d'eau de mer des Mamelles visant à améliorer l'approvisionnement en eau potable de Dakar, le Préfet du département de Dakar informe les usagers de la poursuite des travaux de pose de deux conduites de gros diamètres (1000/800mm & 600mm).

Ces travaux, selon un communiqué reçu au Soleil, seront effectués en pleine chaussée, sur le prolongement de l'avenue Cheikh Anta Diop, sur un linéaire de 313 mètres.

Des perturbations de la circulation attendues

« Lesdits travaux pilotés par la Sones, se dérouleront sur la période allant du vendredi 24 octobre 2025, à partir de 22 heures, au lundi 17 novembre 2025, à 08 heures, ne manqueront pas d'occasionner des perturbations de circulation sur l'axe compris entre le Centre de Santé de Ouakam et la station Total de Ouakam », renseigne le document signé par le Préfet du département de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye.

Afin d'assurer la continuité du trafic, la même source informe qu'un plan de déviation assorti d'une signalisation adéquate sera mis en place avec l'accompagnement de la Gendarmerie et des bonhommes de la route. L'objectif de ce dispositif est d'encadrer et de sécuriser les usagers pendant toute la durée des travaux.

« Aussi, les automobilistes sont-ils invités à faire preuve de prudence à l'approche de la zone de travaux. Le préfet du Département de Dakar et la Sones vous présentent leurs excuses pour les désagréments causés par ces travaux et vous remercient pour votre compréhension », conclut le texte.