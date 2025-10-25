Sénégal: Evolution de la scène musicale sénégalaise - La musique, entre mémoire, identité et modernité

La capitale sénégalaise se prépare à vivre au rythme de ses sonorités les plus emblématiques. Du 27 au 29 octobre 2025, artistes, chercheurs et mélomanes se retrouveront autour de l'événement «Regards croisés sur l'évolution de la scène musicale sénégalaise», une grande rencontre dédiée à la réflexion autour de la scène musicale sénégalaise.

Placée sous la direction scientifique du Pr Ibrahima Wane, Président du Conseil d'Administration (PCA), du Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar et la coordination du journaliste culturel Aboubacar Demba Cissokho, cette manifestation va se tenir dans les lieux suivants : le Cercle culturel Maurice Guèye de Rufisque, la Maison de la Culture Douta Seck et la Place du Souvenir Africain, l'Orchestre National du Sénégal.

L'objectif est de revisiter le riche parcours de la musique sénégalaise, de ses racines traditionnelles aux innovations contemporaines. Le programme, étalé sur trois jours, se veut à la fois scientifique et artistique.

La rencontre débutera le lundi 27 octobre à Rufisque, au Cercle culturel Maurice Guèye, avec une table ronde sur «l'héritage musical des premières villes sénégalaises». Le modérateur est Pr Ibrahima Wane, Directeur du Laboratoire Littérature, Langues et Sociétés d'Afrique de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Elle mettra en lumière les ancrages territoriaux et les premiers foyers de création musicale du pays.

Le mardi 28 octobre, cap sur la Maison de la Culture Douta Seck, où se tiendra une conférence sur l'évolution des genres musicaux, suivie d'un grand concert de l'Orchestre National du Sénégal. Au programme : un voyage entre classiques et rythmes modernes, revisitant les oeuvres des icones de la musique sénégalaise : Ismaël Lô, Oumar Pène, Baaba Maal, Youssou Ndour ou Thione Seck...

La clôture, prévue le mercredi 29 octobre prochain, à la Place du Souvenir Africain, offrira une projection du documentaire «Le mballax dans tous ses états», suivie d'un débat sur la place du «mballax» et de la musique sénégalaise dans le monde. La soirée se terminera sur une sélection rétro des années "70" et "80", pour replonger dans les sons vintages du Sénégal.

Pour Aboubacar Demba Cissokho, journaliste culturel et coorganisateur de la rencontre, cette initiative «est une invitation à repenser la musique comme patrimoine vivant et moteur d'innovation». En effet, au-delà de la célébration, l'événement ambitionne de renforcer le dialogue entre générations d'artistes, de valoriser la transmission des savoirs musicaux et de mettre en lumière la diversité des influences qui façonnent la scène sénégalaise.