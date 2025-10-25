Afrique: 80 ans des Nations Unies - Le Sénégal réaffirme sa foi dans le multilatéralisme

Le Sénégal a célébré hier, vendredi 24 octobre, au Centre Africain d'Études Supérieures en Gestion (CESAG), les 80 ans du Système des Nations Unies, sous le thème : «Pourquoi les Nations Unies sont-elles toujours nécessaires 80 ans après ? Renforcer le multilatéralisme et la contribution sénégalaise».

L'événement, organisé par le Système des Nations Unies au Sénégal, en partenariat avec le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et le CESAG, a réuni diplomates, universitaires et partenaires internationaux autour d'un même constat : l'ONU reste indispensable, mais doit se réformer pour mieux répondre aux défis du monde contemporain.

Représentant le ministre Cheikh Niang, le Dr Khare Diouf, secrétaire général du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, a rappelé l'attachement du Sénégal aux idéaux de paix, de justice et de prospérité partagée. Il a salué «le rôle irremplaçable de l'ONU comme forum universel du dialogue et garant de la coexistence pacifique», tout en appelant à une «réforme urgente du Conseil de sécurité pour une représentation équitable de l'Afrique».

Face à la montée du terrorisme, aux dérèglements climatiques et à l'érosion du multilatéralisme, le diplomate a insisté sur la nécessité d'un ordre mondial fondé sur le droit et la solidarité. Le Sénégal, a-t-il rappelé, «joue sa partition à travers sa contribution aux opérations de maintien de la paix et son engagement constant pour la cause palestinienne».

Prenant la parole, Aminata Maïga, coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Sénégal, a magnifié «80 ans d'une promesse collective : celle d'un monde fondé sur la paix et la dignité humaine». Citant le Secrétaire général des Nations Unies (ONU), António Guterres, elle a souligné que la Charte des Nations Unies «demeure une déclaration d'espoir et le fondement de la coopération internationale».

Pour elle, dans un monde traversé par les inégalités, le chaos climatique et la désinformation, «le multilatéralisme reste notre meilleur atout». Le Sénégal, a-t-elle poursuivi, illustre ce choix du dialogue et de l'ouverture : «sa diplomatie de principe, son engagement pour la paix et sa jeunesse innovante incarnent l'esprit même des Nations Unies». Dakar, devenue un hub pour plusieurs institutions onusiennes, est le symbole de cette confiance mutuelle.

Le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun, Jean Koe Ntonga, a pour sa part rappelé le chemin parcouru depuis l'échec de la Société des Nations (SDN, sur les cendres de laquelle naquit l'ONU). L'ONU, a-t-il dit, «demeure un pilier central de la gouvernance mondiale», ayant contribué à prévenir une troisième guerre mondiale et à promouvoir les droits humains, le développement durable et la coopération internationale.

Tout en saluant les initiatives récentes telles que le Pacte de l'avenir et l'initiative UN80, il a relevé les limites persistantes de l'organisation mondiale, notamment «son incapacité à prévenir certains conflits en Afrique et au Moyen-Orient». Il a plaidé pour «une réforme en profondeur du système multilatéral», afin de donner à l'Afrique la place qui lui revient dans les instances décisionnelles mondiales.

Cette journée commémorative, empreinte d'émotion et d'espoir, a réaffirmé la conviction partagée que, malgré ses imperfections, l'ONU demeure le socle d'un monde plus juste et plus pacifique. Comme l'a résumé Aminata Maïga : «Renforcer le multilatéralisme n'est pas un slogan, c'est un choix de société : construire des ponts plutôt que des murs.»