Sénégal: Première édition de 'Saly expo 2025' - Le ministère du Commerce salue un 'plein succès' de la foire

La première édition de la Foire Internationale de Saly, baptisée "Saly Expo 2025", a été officiellement lancée lors d'une cérémonie solennelle qui a réuni les acteurs clés de l'économie sénégalaise. Ababacar Diagne, Secrétaire général du ministère du Commerce et de l'Industrie, a prononcé le discours d'ouverture, saluant une manifestation déjà considérée comme une «réussite totale».

D'emblée, M. Diagne a adressé ses vifs remerciements, ainsi que ceux du ministre empêché, aux organisateurs de l'événement. «En traversant tout à l'heure les allées du lancement, j'ai pu constater que des efforts colossaux ont été déployés pour que cette grande manifestation soit une très grande réussite. Et je dois confirmer que c'est un plein succès», a-t-il déclaré, devant un parterre de personnalités.

Parmi elles, le sous-préfet, le maire de Saly, les directeurs généraux des institutions partenaires telles que le CICES et la SAPCO, ainsi que la directrice de cabinet du ministre. Le Secrétaire général a particulièrement souligné l'engagement du maire de Saly, dont les efforts ont été déterminants pour l'organisation de l'événement, ainsi que la présence massive des maires de la région, preuve d'une «collaboration positive».

Au nom du ministre, Ababacar S. Diagne a présenté Saly Expo 2025 comme l'incarnation de «l'esprit d'ouverture et d'innovation» du Sénégal. Cette foire, née d'une vision partagée entre les autorités locales et les organismes promoteurs, a pour ambition de créer un écosystème économique unique. «Ici se rencontrent producteurs locaux, entreprises, PME, PMI, artisans, investisseurs, jeunes créateurs et acteurs économiques confirmés. Cette diversité est notre richesse», a-t-il affirmé. Selon lui, cette synergie doit stimuler les échanges, favoriser la création de partenariats durables et ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour le pays.

Le discours a été l'occasion de lancer un message de gratitude à tous les participants. Les exposants, décrits comme les «acteurs essentiels» de la foire, ont été remerciés pour leur engagement et leur créativité. Les visiteurs ont, quant à eux, été invités à «profiter pleinement de cette occasion unique pour découvrir, apprendre, échanger et nouer des contacts». Enfin, les partenaires et sponsors, ainsi que tous ceux qui ont «oeuvré dans l'ombre», ont reçu des remerciements appuyés pour leur «soutien déterminant».

Au-delà de la célébration, le Secrétaire général a rappelé la mission dont est investie cette première édition. Celle de «promouvoir un développement économique inclusif et respectueux de nos ressources». Un engagement qui place d'emblée Saly Expo sous le signe d'une croissance économique responsable et soucieuse de son impact environnemental.

Portée par une vision ambitieuse et une collaboration étroite entre l'État et les collectivités territoriales, Saly Expo s'annonce comme un nouveau pôle d'attraction économique majeur pour la région et pour le Sénégal tout entier. Cette première édition lance ainsi un signal fort aux investisseurs et aux opérateurs économiques, confirmant le dynamisme du tissu entrepreneurial sénégalais.