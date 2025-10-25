Sénégal: Saly expo 2025 - Dr Serigne Gueye Diop loue une initiative à 'institutionnaliser' pour booster l'économie locale

À l'issue de sa visite de plusieurs stands à Saly Expo 2025, Dr Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, a partagé ses impressions avec la presse. Tout saluant une initiative majeure pour la décentralisation économique, il a appelé à son institutionnalisation. «Je suis très heureux d'être ici, ce soir (jeudi soir, ndlr) à Saly», a-t-il déclaré d'emblée, avant de féliciter les organisateurs de l'événement, notamment le Service des Salons et Foires (6S), la mairie de la commune et la SAPCO. «Il s'agit de déplacer la foire de Dakar vers les régions, une initiative assez nouvelle que je tenais à saluer.»

Le Dr Diop a rappelé l'importance de relocaliser l'activité industrielle et commerciale en dehors de la capitale. «Depuis 50 ans, la Foire internationale de Dakar restait à Dakar. Aujourd'hui, avec le directeur général du 6S, nous avons pensé à organiser des foires en région. Ce n'est que le début : l'idée est de faire le tour du Sénégal, chaque année, dans des zones comme Ziguinchor, Matam ou Kolda.»

Le ministre s'est dit impressionné par la qualité des produits présentés, soulignant que Saly, carrefour touristique international, révèle aussi un potentiel économique remarquable. «Ce n'est pas seulement Saly, c'est tout le département de Mbour. J'ai vu des talents de Thiès, des artisans de haut niveau.» Pour lui, l'enjeu est clair : «l'économie, c'est ce qui compte en dernier ressort. Sans création de valeur ajoutée, le système ne fonctionne pas.»

Le ministre a annoncé avoir invité Justin Corréa, le Directeur général du CICES, le maire de Saly et la SAPCO à «refaire la même chose l'année prochaine», afin d'«institutionnaliser» l'événement. «Que chaque année, cette foire anime la vie économique», a-t-il demandé.

Il a également encouragé les artisans à circuler entre les régions et au-delà des frontières. «Ce n'est pas parce que la foire est à Ziguinchor que les artisans de Mbour ne doivent pas y aller. Ils doivent aussi exporter leurs talents. Récemment, à Osaka, j'ai emmené une centaine d'artisans sénégalais. C'est la nouvelle orientation du ministère.»

Enfin, le Dr Diop a salué le rôle du maire et du gouverneur, rappelant que «le rôle des maires, c'est l'économie». «Un maire doit développer des zones industrielles et commerciales. Ici, à Saly, cela a été bien compris.»

À travers Saly Expo 2025, c'est une nouvelle dynamique qui se dessine pour le Sénégal : celle d'une économie décentralisée, inclusive et tournée vers l'international, portée par l'artisanat et le commerce local. Une vision que Dr Serigne Gueye Diop et le gouvernement entendent bien concrétiser dans les années à venir.