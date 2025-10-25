Sénégal: Saly-Portudal lance sa première foire internationale - Un catalyseur pour l'économie sénégalaise

C'est dans une atmosphère d'optimisme et devant un parterre de personnalités que la première édition de la Foire Internationale de Saly-Portudal a été inaugurée avant-hier, jeudi 23 octobre 2025. Portée par le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), cette initiative marque une étape significative pour le développement économique et territorial du pays.

La cérémonie d'ouverture de la Foire Internationale de Saly-Portudal a réuni, jeudi dernier, des acteurs clés du développement, dont le sous-préfet de l'Arrondissement de Sindia, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des maires, des directeurs d'institutions publiques et privées, et des représentants du monde économique et médiatique. Une présence qui souligne l'importance stratégique de l'événement.

L'allocution d'ouverture, prononcée au nom de l'ensemble des partenaires, a été l'occasion d'exprimer une, une «sincère gratitude» envers tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce projet. Des remerciements particuliers ont été adressés au ministère de l'Industrie et du Commerce, au sous-préfet de l'Arrondissement de Sindia, El Hadj Djiby Bocoum, décrit comme «pleinement impliqué», et au maire de la commune de Saly-Portudal, Ousmane Gueye.

Le succès de cette première édition repose sur un partenariat stratégique innovant entre trois institutions : le CICES, la mairie de Saly-Portudal et la SAPCO (Société d'Aménagement et de Commerce). «Ensemble, nous avons unifié nos expertises, nos moyens et notre vision pour concevoir un cadre innovant et structurant à la croisée du commerce, du développement local et du tourisme», a-t-on souligné.

Les premiers chiffres confirment cette dynamique : l'exposition s'étend sur plus de 4250 mètres carrés et accueille plus de 250 exposants, dépassant largement l'objectif initial fixé à 180. Un succès d'ores et déjà tangible.

Ce rayonnement est également porté par des partenaires stratégiques, tels que l'ADP, représentée par son directeur M. Thiam, et la CFS, qui ont oeuvré à la mobilisation des PME sénégalaises.

Ainsi, la Foire Internationale de Saly-Portudal s'annonce d'ores et déjà comme un puissant levier pour le commerce extérieur et un catalyseur prometteur pour le développement des territoires du Sénégal, ouvrant une nouvelle ère pour l'économie locale et nationale.