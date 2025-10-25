En tournée dans le Nord du Sénégal, la ministre de la Famille, de l'Action social et des Solidarités, Mme Maïmouna Dièye, a présidé, jeudi, le lancement officiel des transferts monétaires du Programme de Réponse à l'Insécurité Alimentaire, au titre de l'année 2025, dans le département de Kanel. Un programme, exécuté par le Fonds de Solidarité Nationale (FSN), dont l'objectif consiste à appuyer les ménages en situation de crise alimentaire et nutritionnelle en leur apportant une assistance d'urgence à travers des interventions multisectorielles.

Durant la cérémonie dédiée à l'événement, qui a rassemblé les autorités administratives, territoriales, des partenaires et plusieurs acteurs, Docteure Maïmouna Dièye a annoncé, aux populations du Damga, le lancement des paiements par transfert monétaire (cash transfert), d'un montant global de 273.240.000 francs CFA, destinés à 2024 ménages vulnérables identifiés à travers le Registre National Unique (RNU). Chaque ménage recevra 135.000 francs CFA pour lui permettre de prendre en charge les besoins essentiels tels que : I 'alimentation, la santé, l'éducation des enfants, et le logement.

En sus des cash transferts et d'autres moyens conséquents déployés par l'Etat, les bénéficiaires recevront des denrées alimentaires notamment du riz, du sucre et de l'huile, grâce aux interventions combinées du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience qui mettra à disposition 12 tonnes de riz et l'Organisation Caritative Internationale, partenaire du ministère de la Famille, qui remettra des kits alimentaires aux familles durement éprouvées par les inondations.

Relevant l'importance des interventions déployées dans le département de Kanel, comme dans les autres départements, l'autorité en charge de la Famille et des Solidarités, a déclaré que celles-ci s'inscrivent en droite ligne de la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, matérialisée par l'Agenda national de transformation systémique, Sénégal 2050, qui place la justice sociale et la lutte contre la pauvreté au coeur de son programme de gouvernance.

«Ces transferts monétaires, ne sont pas de simples allocations. Ils visent à soutenir les ménages à faire face à la période de soudure sans avoir à recourir à des stratégies de survie préjudiciables à leur avenir et leur environnement». «Les cash transferts visent à favoriser l'inclusion économique et sociale en soutenant le pouvoir d'achat des ménages bénéficiaires, et ce faisant le développement de I'économie locale. Il convient même d'ajouter à cette panoplie de dispositifs en faveur de la protection sociale des ménages vulnérables, le "Yokk Koom Koom" qui a mis en place, entre autres, une subvention productive de 150.000 francs CFA au profit de 5000 ménages environ», déclare la ministre Maimouna Dièye.

En réponse au plaidoyer des femmes du département, relatif au financement et à l'autonomisation , évoqué par l'adjointe au maire et la représentante du Conseil départemental de Kanel, Maïmouna Dièye, les a assurées de l'engagement constant et du soutien du ministère de la Famille et des Solidarités. «Pour la région de Matam, le ministère a déjà injecté 250 millions FCFA pour accompagner les projets des groupements de femmes. Très prochainement, des missions de formation et de renforcement de capacités, assorties de financements complémentaires, seront organisées au profit des femmes, pour renforcer l'inclusivité de la démarche», informe-t-elle.

La cérémonie de lancement a servi de tribune à Madame la ministre d'exprimer sa reconnaissance envers l'ensemble des acteurs impliqués : autorités locales, partenaires techniques et financiers et les donateurs, organisations de la société civile et leaders communautaires, équipes techniques. Elle a également salué la dignité et la résilience des bénéficiaires en leur rendant un hommage mérité.