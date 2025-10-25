Sénégal: Dialogue social - Le gouvernement réaffirme son engagement au 3e congrès de l'UNSAS

Le 3e congrès ordinaire de l'Union nationale des Syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) s'est ouvert hier, vendredi 24 octobre 2025, au King Fahd Palace, en présence d'Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public. Face à des travailleurs confrontés à un contexte économique difficile, le ministre a tenu à rassurer les partenaires sociaux relativement à la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue constant et constructif.

«L'UNSAS est une organisation privée, mais elle constitue en même temps un partenaire du gouvernement», a rappelé Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, dès l'ouverture des travaux du 3e congrès ordinaire de l'Union nationale des Syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) hier, vendredi 24 octobre 2025. Soulignant le rôle du syndicat dans la défense des droits des travailleurs, Olivier Boucal a insisté sur la nécessité d'une coopération continue entre l'État, les employeurs et les organisations syndicales.

Le ministre a annoncé l'installation, dès lundi prochain, du Comité de pilotage et du Comité technique de mise en oeuvre du Pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique, signé entre le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales. «Le plan d'action a été validé, le décret signé... Tout est prêt pour passer à la phase d'exécution», a-t-il précisé.

Selon lui, certaines mesures prioritaires, appelées «quick wins», ont déjà été mises en oeuvre, traduisant la volonté du gouvernement de ne pas attendre la formalisation des structures pour agir. «Nous avons déjà réglé plusieurs points avant même la mise en place du comité», a-t-il assuré, réaffirmant la détermination de l'État à honorer ses engagements envers les travailleurs comme envers les employeurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Marie Yvette Keïta, secrétaire générale par intérim de l'UNSAS, a salué la présence du ministre et des autorités du dialogue social. «Le ministre a laissé de côté toutes ses obligations pour être parmi nous, parce qu'il croit au syndicat. Et nous aussi, nous croyons à son engagement», a-t-elle déclaré.

Tout en se félicitant des avancées notées dans la mise en oeuvre du pacte social, la responsable syndicale a reconnu que le chemin restait semé de défis. «Il y avait beaucoup de doutes, au départ, mais nous voyons, aujourd'hui, que les choses bougent. Nous devons continuer à croire et à avancer», a-t-elle ajouté.

Le congrès, qui se tient sur deux jours, est pour l'UNSAS un moment crucial de réflexion et de renouvellement. Marie Yvette Keïta a rappelé que la vitalité d'une centrale syndicale repose aussi sur la diversité des opinions et la confrontation d'idées. «Dans un syndicat, il faut qu'il y ait de la friction. C'est le signe de la vie démocratique interne.»

En remerciant le président du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) et la Directrice du Travail et de la Sécurité sociale, pour leur accompagnement, la secrétaire générale par intérim a réaffirmé la volonté de l'UNSAS de poursuivre sa mission au service des travailleurs. «Nous sommes là pour trouver des solutions et faire entendre la voix des salariés.»

Entre promesse gouvernementale et espoir syndical, ce 3e congrès s'annonce comme une étape décisive dans la consolidation du dialogue social au Sénégal. Pour le ministre Boucal, comme pour l'UNSAS, l'heure est désormais à la mise en oeuvre effective des engagements pris, dans un esprit de confiance et de responsabilité partagée.