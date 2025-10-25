Ile Maurice: «Dezorder FC» et «Citizen» champions du district de Moka

«Dans Ti Lipié Gran Rev, les équipes se forment entre joueurs qui ne se connaissaient pas la veille. Et pourtant, dès les premiers échanges de passes, quelque chose de magique se crée. Des regards se croisent, des sourires se répondent, la confiance s'installe. En quelques minutes, des inconnus deviennent partenaires, et parfois même amis. Tout cela, grâce au langage universel du football, celui qui ne demande ni mots, ni frontières -- juste un ballon, une passion, un rêve». Yannick Ferdinand résume parfaitement l'esprit de son projet «Nou Lipié Ki Nou Soulié» à travers le tournoi national «Ti Lipié Gran Rev» dont la dernière étape a eu lieu à StPierre le 12 octobre dernier, pour le district de Moka.

Dans la catégorie «Ti Ledoi» (8- 12 ans) de «Ti Lipié Gran Rev - District Moka» le champion se nomme «Dezorder FC». Ces petits prodiges ont su faire vibrer tout Moka avec leur passion et leur esprit d'équipe.

Sous leurs maillots, pleins d'énergie, ces jeunes champions ont démontré qu'à tout âge, le football peut rimer avec détermination, solidarité et joie.

Voici la compo des petits héros : Emiliano Lutchun (7 ans), Alvin Lutchun (10 ans), Matheo Sans Quartier (12 ans), Emilio Sans Quartier (10 ans), Owen Constantin (8 ans), Kenji Chan Chu (12 ans), Aaron Ofeni (11 ans) et Zael Augustine (11 ans).

Chez les plus grands, dans la catégorie «Gros Pouss» (13-20 ans), l'équipe «Citizen» a brillé de tout son talent sur le terrain de St-Pierre sous la direction inspirée de la coach Claudia Ferdinand. Cette bande de passionnés est montée sur la plus haute marche du podium avec l'équipe suivante : Roanito Lamarque (14 ans), Christ Toulouse (17 ans), Wenny Rasalam (16 ans), Kendy Beniffe (14 ans), Abhinav Mahdoo (14 ans, Christian Laboiteuse (14 ans), Wayne Soucis (15 ans), Kenzo Lafleur (15 ans), Dylan Fineau (18 ans et Djamel Félicité (20 ans).

«Un grand merci au comité du village de St-Pierre ainsi qu'au Chairman du District Council de Moka, M. Ramnarain Heerooa, pour leur accueil chaleureux et leur précieux soutien. Grâce à vous, l'esprit de «Ti Lipié Gran Rev» continue de grandir !» conclut Yannick Ferdinand. Quelle sera la suite de cette incroyable épopée du football pieds nus ? En route pour la grande finale du 30 novembre à Grand-Baie où on retrouvera tous les champions de district !