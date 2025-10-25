Ile Maurice: Le symbole d'une coopération internationale et d'excellence médicale

Le jeudi 23 octobre, le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a accueilli la professeure Stéphanie Baillif, spécialiste en chirurgie vitréo-rétinienne, à l'hôpital de Souillac. Venue de France, elle a réalisé une série d'opérations complexes, destinées à traiter des pathologies graves de la rétine et du vitré, souvent invisibles mais potentiellement dévastatrices pour la vision. À ce jour, neuf patients ont déjà bénéficié de ses interventions, avec des résultats très prometteurs.

Cette mission s'inscrit dans un partenariat stratégique visant à renforcer les compétences locales en soins spécialisés. Lors de sa visite, le ministre Bachoo a rencontré la chirurgienne en présence de la junior minister Anishta Babooram, du Dr Ashwamed Dinassing et d'autres experts médicaux, dans un échange fructueux sur la santé oculaire du pays.

Selon le Dr Ahmad Peerally, Acting Superintendent de l'hôpital, la mission est une réussite. «Nous remercions profondément la professeure Baillif pour son engagement et son professionnalisme», a-t-il déclaré. La mission a permis de prendre en charge 14 patients, présentant des cas particulièrement complexes.

Au-delà des interventions chirurgicales, la visite a été l'occasion de partager connaissances et expériences. La professeure Baillif, attachée à l'hôpital Pasteur de Nice, a souligné l'importance de ces collaborations pour la formation continue des médecins mauriciens : «C'est en transmettant notre expertise que nous renforçons le système de santé de Maurice.»

Le ministre a encouragé les professionnels locaux à profiter de cette opportunité pour améliorer leurs compétences et a rappelé l'engagement du gouvernement à attirer des spécialistes étrangers tout en développant la formation locale. La professeure a, pour sa part, remercié le gouvernement et rendu hommage au Dr Alain Fong, initiateur de cette mission, décédé cette année mais restant à jamais dans les mémoires.