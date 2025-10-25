Ile Maurice: La compagnie célèbre l'excellence dans la logistique et le transport

25 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine Aurélio Prudence

Le Chartered Institute of Logistics and Transport Mauritius (CILTM) a tenu samedi le 18 octobre 2025, sa cérémonie annuelle de remise de prix au restaurant Indra, Domaine Les Pailles, en présence de nombreuses personnalités du secteur de la logistique, du transport et de l'enseignement supérieur.

L'événement, placé sous le signe de l'excellence et de la reconnaissance, a rassemblé les membres du CILTM, des étudiants, des professionnels, ainsi que des invités d'honneur. La soirée a débuté à 17 h 30 avec l'inscription des lauréats, suivie de l'arrivée des invités et de l'invité d'honneur, le Dr Kaviraj Sharma Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de la Recherche.

Après une prestation musicale, assurée par le Music Club de la Curtin University (Mauritius Campus), les participants ont eu l'occasion de participer à une session de réseautage interactive avec le ministre.

La cérémonie officielle s'est ouverte avec les mots de bienvenue du maître de cérémonie, suivis des interventions de Miss Kuvanya Samoo, vice-présidente du Logistics Club de Curtin University, M. Dass Appadu, président du CILTM, et Mme Premah Ibrahim, Business Developer Executive au sein du groupe Le Défi Media.

Le moment fort de la soirée a été le discours principal du Dr Kaviraj Sharma Sukon, qui a souligné l'importance stratégique du secteur de la logistique et du transport dans le développement économique de Maurice, tout en saluant les efforts du CILTM pour encourager la formation, la recherche et l'innovation dans ce domaine.

La présentation des prix s'est tenue entre 19 h 30 et 20 h 00, récompensant les professionnels et étudiants s'étant distingués au cours de l'année. La soirée s'est poursuivie par une réception conviviale jusqu'à 22 h 00, favorisant les échanges entre les acteurs du secteur.

À travers cet événement, le CILTM réaffirme son rôle clé dans la promotion des standards professionnels et le renforcement des compétences dans les domaines du transport et de la logistique à Maurice.

