Ile Maurice: Où cours-tu Diego ?

Depuis hier, Diego Acquillina, 15 ans, s'est lancé un défi. Parcourir 100 km en trois jours et ainsi ramasser un maximum d'argent pour l'association Ti Rayons Soleil, qui aide des enfants de milieux défavorisés à suivre une scolarité normale (entre autres). Un altruisme intéressant chez un jeune à l'heure d'Instagram et des réseaux sociaux...

Son motto ? En gros : quitte à courir, autant que ça serve à quelque chose et tant mieux si ça peut aider le monde à aller un peu mieux demain. Pourtant, courir n'est pas la passion première de celui qui est de base footballeur et gardien de but.

En effet, il n'a découvert le running que depuis le mois de mars dernier. «Moi je joue au foot. Je me suis mise à la course à pied un jour où je traînais chez moi. Je voulais courir une distance. J'étais sur une appli (Adidas Running pour ne pas la nommer !) qui me permettait de sauvegarder mes courses et de les partager à mes amis. J'ai fait 5 km, puis 10, 15, 20, j'ai continué...», raconte-t-il.

Très vite, Diego se prend au jeu et au goût de l'effort. «Je voyais que mes amis reconnaissaient mon travail et m'encourageaient». Il cumule ainsi jusqu'à 170 km par mois. Il décide de participer à des trails pour se tester: Royal Raid, Anahita Trail, Carpe Diem, Ferney Trail, Moka Trail.

Il accumule les expériences et fait même... du rab. Parfois, il ne prend pas le bus de l'école pour rentrer à la maison, préférant aller jusqu'à chez son père en courant, filant alors ses affaires à un camarade de classe. Ce qui représente quand même 40 km du lycée des Mascareignes à Moka jusqu'à Fic-en-Flac ! «Je me suis dit que c'était un bon entraînement pour m'attaquer aux 100 km», glisse-t-il.

Le plus étonnant c'est que notre «running man» n'aime pas trop courir en réalité. «Ce n'est pas par passion du tout. Je n'aime pas vraiment ça. Je sais, c'est bizarre... C'est juste par envie de se dépasser, par motivation de faire mieux tous les jours. Assez souvent, j'ai juste envie de faire beaucoup mieux que la fois dernière.»

Et voilà comment notre bonhomme, fan du FC Barcelone et de Chelsea (parce que depuis petit il aime Diego Costa qui porte le même prénom que lui), s'est attaqué à la mission de courir 100 bornes en trois jours depuis hier (de jeudi à samedi), pour la bonne cause.

Motivé par les gens qui le soutiennent sur Internet, il a déjà amassé Rs 87 000 à ce jour et la cagnotte s'arrêtera après la course, le 26 octobre. Une initiative qu'il a décidé de son propre chef et qu'il a ensuite annoncée à ses parents, surpris mais certainement fiers de voir leur ado s'intéresser au sport par un prisme aussi noble.

«Plus tard, j'aimerais bien faire diététicien ça me permettrait de rester dans le sport. Et si c'est dans le domaine du foot, j'adorerais être directeur sportif/coach», nous dit celui qui est déjà entraîneur d'une équipe de jeunes, dans laquelle joue son petit frère de 9 ans, qu'il supervise assidûment !

Et qu'est-ce qui est prévu après la course samedi soir ? On ne va pas se projeter trop loin pour le moment. Chaque chose en son temps. Place au Clasico Real Madrid - Barça que Diego ne manquerait pour rien au monde, même s'il sera légèrement plus fatigué que d'habitude...