Tunisie: Taekwondo-Mondiaux de Chine - Le Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi sacré champion du monde des - 63 kg

TUNIS — Le taekwondoïste tunisien Mohamed Khalil Jendoubi a remporté la médaille d'or dans la catégorie des - 63 kg lors des Championnats du Monde en cours en Chine, après sa victoire en finale contre l'Iranien Ali Haj Mousaei.

Jendoubi s'était qualifié pour la finale sans passer par les demies suite à la victoire du Jordanien Mahmoud Al-Taraira

sur le joueur chinois en quart de finale, par décision médicale, après avoir reçu un coup illégal. Conformément aux règlements de la Fédération Mondiale de Taekwondo (WT), le joueur déclaré vainqueur par décision médicale est exempté du combat suivant pour préserver sa santé.

Le tunisien avait, préalablement, éliminé sur son parcours le Kazakh Samirkhan Ababakirov 2-1 (6-4 / 4-2 / 3-11), en quart de finale, le Hongrois Omar Gergely 2-0 (13-1 / 11-10), le russe Maksim Osin 2-0 (10-9 / 4-1) et le Surinamais Bendjino Maisedjan 2-0 (16-3 / 15-3).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il est à rappeler que Mohamed Khalil Jendoubi comptait déjà à son palmarès deux médailles olympiques dans la catégorie des moins de 58 kg : une médaille d'argent aux Jeux de Tokyo 2020 (reportés à 2021) et une médaille de bronze aux Jeux de Paris 2024.

De son côté, sa compatriote Ikram Dhahri a vu son parcours stoppé en 32es. Dhahri a remporté son premier combat contre la joueuse de Hong Kong Lam Siu Wai par 2 sets à 0 (8-0 / 3-0), avant de s'incliner en 32es de finale face à la numéro deux mondiale de Taïwan Chine, Luo Yu- Yun (ou Liu Yu-Yun), sur le score de (0-0 / 2-4).