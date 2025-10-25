Congo-Kinshasa: Le Gouvernement préoccupé par les crises dans les assemblées provinciales

Le Gouvernement congolais se dit préoccupé par les crises institutionnelles dans les assemblées provinciales. Cette question a été abordée au cours du Conseil de ministres du vendredi 24 octobre à Kinshasa, dirigé par le Président de la République. La vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a évoqué le sujet dit prendre des dispositions pour rétablir l'ordre et la paix dans les instituions provinciales.

« La vice-ministre a fait état de la résurgence des crises au sein des institutions de quelques provinces avec risque d'extension dans d'autres. Il s'agit entre autres de provinces de Mai-Ndombe, de Lomami, du Kwango », a rapporté Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, lisant le compte rendu du conseil.

Dans certains cas, selon lui, les causes sont essentiellement liées à la gouvernance et aux mécanismes de fonctionnement des assemblées provinciales, notamment le contrôle parlementaire des exécutifs provinciaux.

Dans d'autres, « les différents rapports de services font état des influences de certains leaders politiques et chefs de partis qui, depuis Kinshasa, tirent les ficelles afin de prendre le contrôle de certaines provinces ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Raison pour laquelle, le ministère de l'Intérieur envisage de réunir tous les chefs de partis aux fins de les inviter à privilégier la stabilité des institutions provinciales « pendant cette période critique, où la Nation demeure confrontée à une crise sécuritaire dans sa partie orientale ».