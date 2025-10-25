Congo-Kinshasa: Destitution du président et du questeur de l'assemblée provinciale du Haut-Lomami

Le président et le questeur de l'assemblée provinciale du Haut-Lomami ont été déchus de leurs fonctions, au cours de la plénière tenue vendredi 24 octobre à Kamina, chef-lieu de la province.

A l'issue du vote de la motion de défiance initiée par le député Jean Tayari Kiswabantu, sur 20 députés provinciaux présents, 17 ont voté pour la déchéance de Basile Muleba, président de l'assemblée provinciale du Haut-Lomami. Et 18 députés ont voté pour la déchéance de Séraphin Mukaya, questeur de cette institution.

Ils sont accusés de détournement des émoluments de mois de mars 2024 et mai 2025 destinés aux députés provinciaux, aux assistants parlementaires et au personnel de soutien. Ce détournement présumé est révélé dans un mémorandum adressé au vice-Premier ministre de l'Intérieur.

Il est aussi reproché au président de l'organe délibérant l'incompétence. En outre, les députés dénoncent des injures, menaces et intimidations proférées à leur encontre par le président déchu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux parties s'étaient rendues à Kinshasa dernièrement pour répondre à l'invitation du vice-Premier ministre de l'Intérieur. A leur retour à Kamina, jeudi dernier, les députés qui soutiennent la motion de défiance ont indiqué que ce dernier avait autorisé l'organisation de la plénière pour procéder au vote de cette motion.

Les deux membres du bureau déchus n'ont pas été joignables. Leur déchéance a été votée en leur absence.