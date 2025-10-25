Congo-Kinshasa: Réinsertion de 311 ex-combattants et membres de communautés locales à Miala

Au total, 311 ex-combattants et membres des communautés locale ont bénéficié de réinsertion socio-économique vendredi 24 octobre à Miala, localité située à une dizaine de kilomètres de Bunia.

Ces bénéficiaires ont reçu du matériel aratoire, bêches, pioches pour s'engager dans des activités agricoles collectives. L'opération vise à leur offrir une alternative concrète à la violence armée, en leur permettant de subvenir à leurs besoins grâce aux activités génératrices de revenus.

Ce projet s'inscrit dans le programme de Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) de la MONUSCO, mis en oeuvre en partenariat avec plusieurs acteurs, dont l'ONG Peace Mwangaza.

Il cible plus de 900 bénéficiaires répartis entre les localités de Telega, Tsere, Tchomia et Miala.

En plus de l'agriculture, les bénéficiaires sont également impliqués dans des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, notamment la réhabilitation des routes de desserte agricole ; en attendant les premières récoltes.

« Grâce à ce soutien, je peux enfin envisager un avenir loin des armes », Jacques estime Ngabu Liripa, ancien combattant reconverti dans l'agriculture.

Du côté de l'ONG Peace Mwangaza, l'appel est lancé aux miliciens encore actifs à rejoindre le processus de paix et bénéficier, eux aussi, de programmes de réinsertion.

« Ces initiatives permettent non seulement de reconstruire des vies, mais aussi de renforcer la cohésion entre communautés », affirme Gloire Mongo, représentant de l'ONG.

Ce projet s'inscrit dans une stratégie globale visant à réduire les violences armées et à favoriser une paix durable en Ituri.