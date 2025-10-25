Congo-Kinshasa: Un conflit coutumier dégénère à Luiza - Plusieurs maisons incendiées

De nombreuses maisons ont été calcinées et une école vandalisée dans le village Kasombo dans le territoire de Lwiza (Kasaï-Central), à la suite d'un conflit coutumier qui oppose le chef de la localité Bikongolo, Michel Shawanga Katshianya, et Albert Kavueta Muanangana, chef du groupement Kavueta. D'après plusieurs sources, la tension dure depuis vendredi soir jusqu'à ce samedi 25 octobre 2025 matin.

Shawanga Katshianga a attaqué la localité Kasombo, selon des sources locales, sous prétexte que son chef refuse de le soutenir dans sa lutte de conquérir ce pouvoir coutumier. Avec ses acolytes, ils ont mis feu aux maisons des habitants, saccagé leurs champs et vandalisé une école.

Joint au téléphone par Radio Okapi, Albert Kavueta Muanangana, chef du groupement Kavueta légalement établi, fait savoir que les habitants du village Kasombo ont fui. Certains d'entre eux se sont réfugiés en brousse et d'autres dans des villages voisins :

"Monsieur Shawanga Katshianya Michel, qui s'autoproclame chef du groupement, est allé avec sa milice, du nom d'Armée rouge, incendier et détruire méchamment toutes les maisons et école du village Kasombo. Je suis inquiet de voir que les enfants ne fréquentent pas l'école et la population est en brousse".

Un vieux conflit meurtrier

Selon lui, cette attaque du village Kasombo a débuté depuis mercredi et se poursuit jusqu'à ce samedi. Il reconnait que ce conflit entre le chef Shawanga Katshianga et lui tourne autour de la gestion du groupement. C'est un vieux conflit qui a déjà causé plusieurs dégâts matériels et la perte en vies humaines dans son groupement.

D'où il invite les autorités tant provinciales que nationales à leur venir en aide et sauver la vie des habitants de son groupement qui sont en danger.

Radio Okapi n'a pas pu obtenir la version du chef incriminé et la réaction des autorités provinciales.