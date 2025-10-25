Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - À Abobo, un climat de prudence et une forte mobilisation citoyenne

En ce samedi 25 octobre 2025, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la commune d'Abobo à l'instar des autres localités du pays vit au rythme du scrutin. Dans cette cité populaire d'Abidjan, l'ambiance est particulière. Calme, vigilance et participation citoyenne se conjuguent dans un décor inhabituellement silencieux.

Dès les premières heures du jour, les rues d'Abobo présentaient un visage différent. Les pavillons des magasins sont restés clos et les marchés peu animés dans les quartiers de la commune. Une mesure de précaution, selon plusieurs commerçants, qui préfèrent se tenir à distance d'éventuelles tensions. « Nous avons choisi de fermer pour la journée, c'est plus sûr », confie Alidou, vendeur au bord du boulevard Boka Ernest, l'axe conduisant à Alépé.

Cependant, ce climat de prudence n'a pas empêché les électeurs de se rendre massivement aux urnes. Dans plusieurs quartiers tels que Belleville, Samaké, Abobo-Clouetcha, Banco Nord ou encore PK18, nous rapportent des résidents joints par téléphone, les bureaux de vote ont enregistré dès la matinée une forte affluence. Femmes, jeunes et personnes âgées se sont déplacés, carte d'électeur en main, dans une atmosphère empreinte de calme et de civisme.

Au groupe scolaire Primat, à Abobo-Belleville l'un des centres de vote, le constat est quelque peu particulier. Dans le bureau 07 ou nous avons effectué notre vote un seul candidat était représenté par un délégué. Tandis que les autres partis brillaient par leur absence. Une situation qui n'a toutefois pas perturbé le déroulement du scrutin. « Tout se passe dans la transparence. Les électeurs votent dans le calme », a assuré un agent de la Commission électorale indépendante (CEI), visiblement satisfait du bon déroulement des opérations.

Les forces de sécurité, présentes autour des centres de vote, ont assuré un encadrement discret mais efficace, contribuant à maintenir l'ordre et la sérénité. Dans la majorité des bureaux, les files d'attente s'allongeaient sous un soleil de plomb, preuve de l'engagement des Abobolais à faire entendre leur voix.

En fin de matinée, aucun incident majeur n'était signalé. Entre prudence et responsabilité, Abobo donne ainsi l'image d'une commune consciente des enjeux démocratiques. « Nous voulons voter dans la paix, pour l'avenir de nos enfants », déclare Mariam, électrice rencontrée à Samaké.

Ce samedi, la commune symbole d'Abidjan semble avoir fait un choix clair : celui de la maturité démocratique.