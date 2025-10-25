Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ce samedi 25 octobre jour de vote au pays

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Près de neuf millions d'Ivoiriens sont appelés à voter ce samedi 25 octobre 2025 sur l'ensemble du territoire et dans la diaspora pour départager cinq candidats à la magistrature suprême.

Les bureaux de vote ont ouvert peu après 8 h dans le calme . Les électeurs sont appelés à voter jusqu'à 18 h GMT.

Le président ivoirien Alassane Ouattara brigue un dernier mandat à la tête du pays. Quatre autres candidats sont également dans la course .

Il s'agit de M. Jean-Louis Billon, de l'ancienne première dame Mme Simone Ehivet Gbagbo, de M. Ahoua Don Mello et de Mme Henriette Lagou.

Notons que près d'un millier d'observateurs de la société civile ivoirienne et 251 du bloc ouest-africain (Cédéao) et de l'Union africaine ont été déployés. Les résultats sont attendus en début de semaine prochaine.

