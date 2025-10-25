Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 à Boundiali - Mariatou Koné salue une mobilisation exemplaire des électeurs

Ce samedi 25 octobre 2025, les habitants de Boundiali, à l'instar de ceux des autres localités de Côte d'Ivoire, ont répondu massivement à l'appel des urnes à l'occasion de l'élection présidentielle. Très tôt dans la matinée, une forte affluence a été observée dans les différents bureaux de vote de la ville, traduisant l'engagement citoyen des populations à participer à ce moment décisif pour l'avenir du pays.

Parmi les votants figurait la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné, également députée-maire de Boundiali. Après avoir accompli son devoir civique à l'EPP Tombougou-Samorosso, elle s'est réjouie de la grande mobilisation enregistrée dans sa circonscription.

« L'un des enjeux majeurs de cette élection, comme nous l'avons rappelé durant la campagne, est le taux de participation. Avec cette affluence remarquable, je crois que Boundiali est sur la bonne voie pour battre les records des précédentes échéances », a-t-elle déclaré, visiblement satisfaite de la maturité politique de ses administrés.

La ministre n'a pas manqué d'exprimer son optimisme quant à l'issue du scrutin. Tout en respectant le caractère secret du vote, elle a laissé transparaître sa confiance en la victoire de son candidat.

« Vous imaginez aisément mon choix. J'ai foi qu'à la proclamation des résultats, nous remporterons une victoire éclatante, sans appel. La Côte d'Ivoire, et Boundiali en particulier, poursuivra sa marche glorieuse vers le progrès et la stabilité », a-t-elle affirmé avec conviction.

Fait marquant de cette journée électorale, le marché de Boundiali, habituellement animé le samedi, a fermé ses portes afin de permettre à tous les commerçants et artisans de prendre part au vote. Ce geste symbolique témoigne du sens du devoir civique et de la conscience citoyenne des populations locales.

Dans une ambiance empreinte de calme et de sérénité, les électeurs ont ainsi accompli leur devoir avec discipline. Les observateurs sur place ont salué le bon déroulement du scrutin et la forte mobilisation des femmes et des jeunes, signes d'une démocratie participative en pleine maturité.

Boundiali, cité de paix et de cohésion, s'est une fois de plus distinguée par sa mobilisation exemplaire et son attachement à la stabilité du pays.