Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Alassane Ouattara appelle les Ivoiriens à voter dans la paix

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Etienne Aboua

Appel à la paix et à la responsabilité citoyenne, le Président sortant a exhorté ses compatriotes à se rendre nombreux aux urnes pour accomplir leur devoir civique dans la sérénité.

Le candidat du RHDP et Président sortant, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, a accompli ce samedi 25 octobre 2025 son devoir civique au lycée Sainte-Marie de Cocody. À cette occasion, le porte-flambeau des Houphouétistes a lancé un vibrant appel à la participation citoyenne, invitant l'ensemble des Ivoiriens à sortir massivement pour voter.

« C'est un jour important pour toute la Côte d'Ivoire, pour l'ensemble des Ivoiriens. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes et à tous, sans distinction d'appartenance politique ou sociale : sortons massivement voter. Ce vote est un acte de responsabilité et de confiance pour les cinq prochaines années, une étape décisive pour le progrès de notre pays », a déclaré le Chef de l'État.

Le Président Ouattara a également insisté sur la nécessité de préserver la paix et la fraternité tout au long du processus électoral. « Nous avons connu des moments difficiles, mais cette élection démontre que la sérénité est de retour. Je remercie tous ceux qui se sont rendus aux urnes et j'appelle chacun à préserver ce climat apaisé jusqu'à la proclamation des résultats », a-t-il ajouté.

Ce message d'apaisement et de responsabilité citoyenne s'inscrit dans la volonté du Président sortant de consolider les acquis démocratiques et de maintenir la stabilité du pays, condition essentielle à la poursuite du développement.

