Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le centre Epp Riviera Golf 1 ouvert, reçoit petit à petit ses électeurs

Au compte-gouttes, les électeurs du centre de vote de l'Epp Riviera Golf 1, là où doit voter la candidate Simone Gbagbo, ont commencé à être reçus à 8 h 17.

Les premiers votants ont accompli leur devoir civique en toute tranquillité avant de regagner leur domicile ou leur lieu de travail.

Sur place, des éléments des forces de l'ordre veillent au bon déroulement du scrutin. Ils demandent poliment à ceux qui ont déjà voté de quitter le centre.

En effet, toute personne ayant achevé son devoir civique doit quitter les lieux, selon les consignes données par les forces de l'ordre. Pas question d'attroupement dans l'enceinte du centre.

À l'intérieur, des observateurs électoraux ainsi que des représentants des médias nationaux et internationaux sont présents et travaillent en toute quiétude.

Dans la cour du groupe scolaire, les gardes du corps de certaines personnalités attendues viennent faire le repérage du Bureau de vote de leur « patron ».

Depuis 10 h, le centre commence à enregistrer une affluence croissante. La candidate Simone Gbagbo, dont l'arrivée est annoncée pour 11 h, est très attendue par les médias.