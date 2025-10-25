Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le centre Epp Riviera Golf 1 ouvert, reçoit petit à petit ses électeurs

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Au compte-gouttes, les électeurs du centre de vote de l'Epp Riviera Golf 1, là où doit voter la candidate Simone Gbagbo, ont commencé à être reçus à 8 h 17.

Les premiers votants ont accompli leur devoir civique en toute tranquillité avant de regagner leur domicile ou leur lieu de travail.

Sur place, des éléments des forces de l'ordre veillent au bon déroulement du scrutin. Ils demandent poliment à ceux qui ont déjà voté de quitter le centre.

En effet, toute personne ayant achevé son devoir civique doit quitter les lieux, selon les consignes données par les forces de l'ordre. Pas question d'attroupement dans l'enceinte du centre.

À l'intérieur, des observateurs électoraux ainsi que des représentants des médias nationaux et internationaux sont présents et travaillent en toute quiétude.

Dans la cour du groupe scolaire, les gardes du corps de certaines personnalités attendues viennent faire le repérage du Bureau de vote de leur « patron ».

Depuis 10 h, le centre commence à enregistrer une affluence croissante. La candidate Simone Gbagbo, dont l'arrivée est annoncée pour 11 h, est très attendue par les médias.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.