Cote d'Ivoire: Scrutin présidentiel à Yopougon - Le vote se déroule dans le calme

Il est 10 h lorsque nous foulons le sol du lycée moderne de Yopougon-Andokoi, ce samedi 25 octobre 2025. Les électeurs, venus nombreux, prennent part au scrutin présidentiel.

Parmi eux, le maire de la commune, Adama Bictogo, est présent pour accomplir son devoir civique. Pour lui, l'expression du choix de chaque citoyen doit se faire dans les urnes et non par la violence.

« Je suis venu donner l'exemple. Je suis un Ivoirien et je considère que ma voix compte. Je souhaite que chaque Ivoirien considère que sa voix est essentielle pour le développement et le changement qu'il attend. C'est pour cela que j'en appelle à voter », a-t-il exhorté dans ce centre comprenant 11 bureaux de vote.

Au centre de William Ponty, où 15 bureaux de vote sont ouverts, le scrutin se déroule également dans le calme.

Cependant, des agents de la Commission électorale indépendante (Cei) ainsi que des représentants des candidats reconnaissent que le déroulement du vote reste timide, avec une affluence relativement faible.

Tous espèrent que les populations sortiront massivement dans la journée pour accomplir leur devoir civique.