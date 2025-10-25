Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les populations votent dans le calme à Abobo

Plus de huit millions de personnes sont invitées ce samedi 25 octobre 2025, aux urnes pour élire le nouveau Président de la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années.

A l'instar des autres communes du District autonome d'Abidjan, la plupart des Bureaux de vote dans la commune d'Abobo, ont ouvert leurs portes à partir de 8 heures pour ne les refermer qu'à partir de 17 heures.

De derrière rails au centre-ville, le scrutin se déroule dans le calme et la sérénité, avec une forte présence des forces de défense et de sécurité.

Pour la matinée, l'on note une faible affluence dans les différents lieux de vote que nous avons pu sillonner. « Je viens d'accomplir mon devoir citoyen. J'espère que mon candidat sera élu », a déclaré Hervé Kouadio, après avoir déposé son bulletin dans l'urne au groupe scolaire la Réussite.

Pour lui, il y a une faible affluence parce que les uns et les autres ont une phobie du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. « Vous verrez, dans l'après-midi, il y aura plus d'engouement », dit-il.