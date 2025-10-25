Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les populations votent dans le calme à Abobo

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Plus de huit millions de personnes sont invitées ce samedi 25 octobre 2025, aux urnes pour élire le nouveau Président de la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années.

A l'instar des autres communes du District autonome d'Abidjan, la plupart des Bureaux de vote dans la commune d'Abobo, ont ouvert leurs portes à partir de 8 heures pour ne les refermer qu'à partir de 17 heures.

De derrière rails au centre-ville, le scrutin se déroule dans le calme et la sérénité, avec une forte présence des forces de défense et de sécurité.

Pour la matinée, l'on note une faible affluence dans les différents lieux de vote que nous avons pu sillonner. « Je viens d'accomplir mon devoir citoyen. J'espère que mon candidat sera élu », a déclaré Hervé Kouadio, après avoir déposé son bulletin dans l'urne au groupe scolaire la Réussite.

Pour lui, il y a une faible affluence parce que les uns et les autres ont une phobie du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. « Vous verrez, dans l'après-midi, il y aura plus d'engouement », dit-il.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.