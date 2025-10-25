Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Beugré Mambé - « Aller voter, c'est un acte citoyen pour la paix et l'avenir de la Côte d'Ivoire »

Le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, a accompli ce samedi 25 octobre 2025, son devoir civique dans son village natal d'Abiaté, situé dans la commune de Songon, à l'ouest d'Abidjan. Ce geste symbolique s'inscrit dans le cadre du scrutin présidentiel de 2025.

Après avoir glissé son bulletin dans l'urne, le chef du gouvernement a adressé un message empreint de sérénité, d'unité et de civisme. Il a exhorté les Ivoiriens à faire de cette journée électorale un moment de paix, de fraternité et de respect mutuel.

« Le scrutin, c'est avant tout la paix, l'amitié, la solidarité et la joie de servir son pays, dans la discipline et le respect des autres », a déclaré Dr Beugré Mambé, selon une note de la Primature.

« Je lance un appel à la mobilisation dans la paix et la joie. Aller voter, c'est accomplir un acte citoyen, pour choisir celui ou celle qui conduira notre pays », a-t-il ajouté.

Dans un contexte électoral suivi de près par la communauté nationale et internationale, le Premier ministre a salué la maturité démocratique du peuple ivoirien.

Selon lui, la participation massive et pacifique des électeurs témoignera de la confiance en l'avenir et du sens du devoir civique de chaque citoyen. Il a également rendu hommage à la Commission électorale indépendante (Cei) pour le travail accompli afin d'assurer un processus électoral transparent, crédible et inclusif.

Alors que des millions d'Ivoiriens se rendent aux urnes, le message du Premier ministre résonne comme un appel à l'unité nationale et à la responsabilité collective.

Le gouvernement, à travers sa voix, invite chaque citoyen à faire de cette élection une fête démocratique, symbole de stabilité, de confiance retrouvée et d'engagement commun pour l'avenir de la Côte d'Ivoire.

Au Lycée moderne 1 et 2 d'Abobo, les votes se déroulent dans la sérénité, selon les présidents des Bureaux de vote.