Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Henriette Lagou accomplit son devoir civique à Daoukro

La candidate à l'élection présidentielle a glissé, à 9h30, son bulletin de vote dans son bureau de vote dans sa ville natale.

La candidate du Groupement des partenaires politiques (Gp-Paix), Henriette Adjoua Lagou, a accompli son devoir citoyen ce samedi 25 octobre 2025, à l'Epp Tanoh Tanoh de Daoukro, sa ville natale. C'est au bureau N°5 qu'elle a glissé le bulletin de vote dans l'urne transparente. Naturellement, après avoir accompli les formalités d'usage.

« Je suis arrivée à Daoukro tôt ce matin. Et je viens d'accomplir mon devoir citoyen. Tout se passe bien. Tout est calme. Je suis venue dans mon bureau de vote où j'ai pu voter tranquillement », a-t-elle déclaré au terme de cet acte civique.

Après avoir accompli son devoir, la candidate Henriette Adjoua Lagou s'est aussi adressée aux Ivoiriens, les invitant à se rendre massivement dans les lieux de vote pour accomplir, eux-aussi, leur devoir civique. « J'invite tous les citoyens à voter. C'est à cette seule condition que notre pays connaîtra un véritable changement », a-t-tenu à préciser.

Pour elle, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens viennent de loin, eu égard aux différentes crises qui les ont secoués pendant longtemps (début 2000 à 2011). « Nous avons le devoir de voter dans le calme et ramener la paix en Côte d'Ivoire. C'est à cette seule condition que le pays pourra avancer considérablement, dans un processus de développement durable », a-t-elle exhorté.

Pour la suite, elle s'est dit confiante pour la victoire. C'est la raison pour laquelle, comme elle l'a dit, sa première initiative sera de procéder à une véritable réconciliation des populations ivoiriennes.

« Si je suis élue, notre première initiative sera de réconcilier tous les Ivoiriens. Naturellement, en engageant des actions d'envergure dans ce processus », a-t-elle envisagé.