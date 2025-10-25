Cote d'Ivoire: Scrutin présidentielle 2025 - À Kong, un acte citoyen fort en faveur de la démocratie ivoirienne

25 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

En ce samedi 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire vit un moment clé de son histoire démocratique avec la tenue du scrutin présidentiel.

À Kong, dans le Nord du pays, l'ambiance était empreinte de calme et de solennité. C'est dans ce climat apaisé que plusieurs électeurs ont accompli leur devoir civique, parmi eux, une personnalité locale qui a tenu à donner l'exemple en se rendant, tôt dans la matinée, au Bureau de vote N°2 de l'École Primaire Publique BAD.

« Je viens d'accomplir, au Bureau N°2 EPP BAD à Kong, mon devoir citoyen en prenant part au vote de ce samedi 25 octobre 2025 », a déclaré à la presse, Téné Birahima Ouattara, Ministre d'État, Ministre de la Défense exprimant toute la portée symbolique de ce geste. Selon lui, « voter, c'est bien plus qu'un acte administratif ; c'est une marque d'engagement envers la paix, la stabilité et le développement de notre Nation ».

Cet appel à la responsabilité citoyenne, lancé depuis Kong, revêt une importance particulière dans le contexte d'un scrutin placé sous le signe de la sérénité et de la maturité démocratique. Le votant a insisté sur le sens profond de la participation électorale, la décrivant comme une expression de la voix, de la conviction et de l'attachement aux valeurs républicaines.

« J'invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à sortir massivement pour voter. Faisons-le dans la paix, avec fierté, dignité et esprit républicain », a-t-il exhorté, appelant à une mobilisation citoyenne exemplaire.

Ce message, empreint de civisme, résonne comme un écho au voeu partagé par l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels : faire de cette élection un moment de cohésion nationale et de consolidation démocratique.

Notons que cet acte simple mais fort rappelle que la démocratie se construit jour après jour, à travers la participation de chacun. En accomplissant son devoir civique, ce citoyen de Kong contribue à écrire, avec des millions d'autres Ivoiriens, une nouvelle page de l'histoire de la Grande Côte d'Ivoire, unie dans la paix et résolument tournée vers l'avenir.

