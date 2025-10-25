Cote d'Ivoire: Présidentielle - L'Alliance féministe pour un scrutin sécurisé

Les électeurs sont attendus, sur toute l'étendue du territoire national, ce 25 octobre, dans les lieux de vote, dans le cadre de l'élection présidentielle. Cela, pour exprimer leur droit civique.

En prélude à la présidentielle et aux législatives, l'Ong « Opinion éclairée », à travers sa présidente, De Laure Nesmon, porte le mémorandum du 20 octobre, au nom de tous les membres de l'Alliance féministe, pour une Côte d'Ivoire inclusive et équitable.

« Nous appelons les candidats et candidates à combattre toute forme de discrimination et à garantir que chaque citoyen pourra exercer son droit de vote en toute sécurité et sans intimidation », a-t-elle déclaré.

Ce mémorandum exprime l'engagement de l'Alliance au profit d'une Côte d'Ivoire unie et qui célèbre sa diversité culturelle et sociale. « Nous appelons à une prise de conscience collective sur l'importance de l'inclusion et de l'égalité dans le processus politique et démocratique avant, pendant et après la présidentielle », a-t-elle indiqué.

Aux électeurs, il est recommandé d'avoir un comportement exemplaire : « Le droit de vote est un droit sacré. Les électeurs et électrices doivent être encouragés à voter en toute confiance. En période électorale, chaque voix compte ».

L'Alliance féministe pour une Côte d'Ivoire inclusive et équitable a proposé la protection contre les violences sexuelles, la justice économique pour les femmes et la représentation de la gent féminine dans les sphères de décision.