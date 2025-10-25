Sénégal: Lancement officiel de la liaison ferroviaire Touba-Mbacké-Ngabou

L'inauguration officielle, ce samedi 25 octobre 2025, de la ligne ferroviaire reliant Touba à Mbacké puis Ngabou marque une étape importante dans l'ambition du Sénégal de moderniser ses transports collectifs.

Cette nouvelle liaison, qui vient s'ajouter aux offres existantes, vise à fluidifier les déplacements de masse dans une zone à forte densité, tout en réduisant la dépendance au transport routier et les risques liés à la surcharge des véhicules.

En plus d'améliorer la mobilité locale de milliers d'élèves et usagers, elle s'inscrit dans une stratégie plus large : le renouveau du transport ferroviaire national, incarné notamment par la réhabilitation de la ligne Dakar-Kidira, engagée dans le cadre d'un vaste programme d'investissement d'infrastructures ferroviaires.

Le choix de cette ligne Touba-Mbacké-Ngabou répond à une double exigence : d'une part, renforcer l'accès des populations à un transport sûr, régulier et massif dans une aire urbaine et périurbaine en plein essor ; d'autre part, poser un jalon tangible dans la politique ferroviaire du gouvernement, qui considère désormais le rail comme un vecteur stratégique de compétitivité logistique et d'aménagement du territoire.

L'expérience précédant le Magal de Touba avait déjà permis de tester ce segment ferroviaire, qui compte deux gares et huit haltes sur environ 24 km.