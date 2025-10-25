Sénégal: Lancement officiel de la liaison ferroviaire Touba-Mbacké-Ngabou

25 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C.G. Diop

L'inauguration officielle, ce samedi 25 octobre 2025, de la ligne ferroviaire reliant Touba à Mbacké puis Ngabou marque une étape importante dans l'ambition du Sénégal de moderniser ses transports collectifs.

Cette nouvelle liaison, qui vient s'ajouter aux offres existantes, vise à fluidifier les déplacements de masse dans une zone à forte densité, tout en réduisant la dépendance au transport routier et les risques liés à la surcharge des véhicules.

En plus d'améliorer la mobilité locale de milliers d'élèves et usagers, elle s'inscrit dans une stratégie plus large : le renouveau du transport ferroviaire national, incarné notamment par la réhabilitation de la ligne Dakar-Kidira, engagée dans le cadre d'un vaste programme d'investissement d'infrastructures ferroviaires.

Le choix de cette ligne Touba-Mbacké-Ngabou répond à une double exigence : d'une part, renforcer l'accès des populations à un transport sûr, régulier et massif dans une aire urbaine et périurbaine en plein essor ; d'autre part, poser un jalon tangible dans la politique ferroviaire du gouvernement, qui considère désormais le rail comme un vecteur stratégique de compétitivité logistique et d'aménagement du territoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'expérience précédant le Magal de Touba avait déjà permis de tester ce segment ferroviaire, qui compte deux gares et huit haltes sur environ 24 km.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.