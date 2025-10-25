Congo-Brazzaville: Election au secrétariat général de l'UAT - Luc Missidimbazi se porte candidat

L'ingénieur congolais en télécommunications, Luc Jean Servais Missidimbazi-Banzouzi, a déclaré sa candidature à l'élection du secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications (UAT), le 24 octobre à Brazzaville. La rencontre a eu lieu en présence du ministre Luc Joseph Okio et de plusieurs cadres congolais.

Expert de renom dans le domaine des télécommunications, Luc Missidimbazi brigue le prestigieux poste de secrétaire général de l'UAT dans le but d'apporter son expertise à cette institution stratégique panafricaine, en vue de promouvoir son épanouissement.

« Cette candidature n'est pas la mienne seule. Elle est celle du Congo, de l'Afrique centrale, et au-delà, celle de tous ceux qui croient que la technologie peut être un levier d'unité, de progrès et de souveraineté pour notre continent. Si j'ai accepté de porter cette candidature, c'est aussi parce que le Congo a su créer un cadre propice à l'action et à l'innovation. Mon engagement est celui d'un ingénieur de formation, d'un visionnaire, mais aussi d'un serviteur », a souligné le candidat déclaré.

Sa vision à la tête de l'UAT, a-t-il précisé, repose sur quatre axes stratégiques majeurs. Il s'agit de rendre l'UAT plus visible et plus stratégique, en renforçant son rôle de coordination entre les pays africains et les partenaires internationaux ; d'accélérer le renforcement des capacités du personnel par la formation, l'innovation et la mutualisation des expertises techniques.

Dans sa vision, Luc Jean Servais Missidimbazi-Banzouzi compte tout mettre en oeuvre pour mobiliser les financements durables et innovants en vue de soutenir les projets d'infrastructures, d'inclusion et de cybersécurité.

L'un de ses défis consistera aussi et surtout à faire de l'UAT une plateforme d'innovations ouverte, reliant gouvernements, universités, startups et secteur privé autour d'un seul objectif majeur : bâtir une Afrique numérique souveraine. Une fois élu, il compte aussi renforcer la présence et la voix des pays francophones au sein des instances internationales du numérique et des télécommunications.

« Notre espace francophone, riche par sa diversité, sa jeunesse et sa créativité, doit davantage peser dans les orientations stratégiques mondiales. C'est aussi cela la souveraineté africaine, la diversité des langues, des cultures et des idées qui s'expriment dans les lieux où se décide l'avenir de nos nations. Je vous appelle tous à devenir des ambassadeurs de cette candidature, car elle n'est pas une aventure individuelle, c'est un projet collectif, au service d'une Afrique connectée, solidaire et prospère », a renchéri le candidat déclaré.

Ingénieur en télécommunications formé à l'Université de l'Ile, en France, Luc Jean Servais Missidimbazi-Banzouzi est nanti d'une riche expérience en la matière.

Conseiller postes, télécommunications et numérique du Premier ministre depuis 2016, il est à la fois haut-cadre à l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, président de l'organisation non gouvernementale Pratic et du salon Osiane.

Au nombre de ses réalisations au Congo, hormis le salon Osiane, on peut citer, entre autres, la mise en oeuvre du programme PPP consacrée à la gestion des réseaux optiques. L'expert a déjà assuré aussi la coordination de l'harmonisation des textes pour la création d'une société patrimoniale ainsi que le développement d'instruments réglementaires pour la gestion du très haut débit.

Luc Missidimbazi a contribué aussi à l'établissement du plan national de très haut débit, à la mise en place de parcs technologiques et incubateurs ainsi qu'à la création d'un point d'échange internet.