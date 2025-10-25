Afrique: Journée mondiale de lutte contre la polio - La RDC a enregistré des progrès

Avec l'implication de différents partenaires, la République démocratique du Congo (RDC) a réalisé des performances dans la lutte contre la polio, dont la vaccination demeure la seule et l'unique stratégie pour l'éradiquer. cette maladie invalidante de l'enfant.

Une journée de sensibilisation a été organisée, le 24 octobre à Kinshasa, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la polio. Le coordonnateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio (Imep), le Dr Lusamba Kabamba, avec des chiffres à l'appui, a reconnu que des avancées ostensibles ont été atteintes.

"La RDC a connu une avancée dans la lutte contre la poliomyélite. Nous avons eu plus de 500 cas en 2022, 263 cas en 2023, 29 cas en 2024 et 8 cas depuis janvier jusqu'en octobre 2025 grâce aux efforts du gouvernement et ses partenaires", a-t-il informé.

Cette prouesse résulte des efforts conjugués du gouvernement congolais et de ses partenaires. C'est dans ce cadre que parlant au nom des partenaires impliqués dans la lutte regroupés au sein de l'Imep, à savoir l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Rotary international, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, la Fondation Bill & Melinda Gates, Gavi, l'Alliance pour les vaccins, le Dr Lusamba Kabamba s'est appesanti sur l'engagement du gouvernement dans le contrôle de cette pathologie afin d'interrompre la circulation du polio virus sauvage.

À côté de ces performances, il y a lieu de reconnaître la persistance des défis qui entravent la lutte contre la polio. Ces défis sont de plusieurs ordres. Sur ce, Chantal Kanyimbo, membre du Rotary club international, au nom du président de la Commission PolioPlus RDC 2025-2026, a cité quelques uns dont la désinformation, l'accès limité à certaines zones, et plus récemment, la fatigue des donateurs. Elle a, en sus, rappelé que le Rotary international a tenu la promesse faite à l'humanité, celle de libérer le monde de la poliomyélite. Ce combat, a-t-elle renchéri, a montré la puissance d'un idéal simple mais universel.

Chantal Kanyimbo croit dur comme faire que chaque cas de polio évité est une victoire. Par contre, chaque nouvelle infection rappelle que la vigilance doit rester totale. Elle a fait un tour d'horizon sur la création de l'Imep en 1988 avec ses partenaires, la contribution du Rotary, les progrès accomplis, avec le nombre de cas de poliomyélite chuté de plus de 99,9 %. Elle n'a pas omis de rappeler le rôle que des Rotariens ont joué dans l'appui apporté au Fonds PolioPlus, dans la participation aux journées nationales de vaccination.

Les objectifs de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la polio

Dans son discours, le coordonnateur du Comité des opérations d'urgences polio, le Dr Collard Madika, a expliqué les objectifs principaux de la célébration de cette journée. À l'en croire, la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la polio offre l'occasion aux États de sensibiliser la population et de donner l'information de tout ce qui est fait autour de la lutte contre cette pathologie ainsi que sur la vaccination.

Elle vise également à mettre en exergue les avancées réalisées depuis l'initiative de l'éradication de la poliomyélite jusqu'aujourd'hui au niveau local (pays) et international, la mobilisation en termes de ressources et des efforts qui restent à faire, etc. Le Dr Collar a salué l'engagement du président de la République, champion de la vaccination.