Tunisie: « Where the Wind Comes From » d'Amel Guellaty sacré meilleur film arabe à El Gouna 2025

Le long métrage tunisien « Where the Wind Comes From », écrit, monté et réalisé par Amel Guellaty, a remporté le Prix du meilleur film arabe de fiction lors de la 8e édition du Festival du film d'El Gouna (GFF, 16-24 octobre 2025). Le palmarès a été dévoilé vendredi soir dans la station balnéaire égyptienne de la mer Rouge.

Premier long métrage de la jeune cinéaste, « Where the Wind Comes From » est un road movie poétique qui capte l'élan et les espoirs de la jeunesse tunisienne contemporaine, en quête d'un avenir meilleur. À travers le voyage de Mehdi et Alyssa, de Tunis jusqu'à Djerba, Amel Guellaty explore les thèmes de l'amitié, de la liberté et du désir d'évasion.

Alyssa, 19 ans, est une jeune femme rebelle et pleine de vie. À Tunis, elle jongle entre ses études, la maladie de sa mère et la garde de sa petite soeur. Elle rêve d'opportunités encore inaccessibles dans une société marquée par le conservatisme et l'autoritarisme. Mehdi, son frère de coeur, tente quant à lui de s'insérer sur le marché du travail dans l'informatique, bien que le dessin demeure sa véritable passion.

Lorsqu'Alyssa découvre un concours d'art offrant une résidence artistique en Allemagne, elle persuade Mehdi d'y participer. Le concours ayant lieu à Djerba, plus de 500 kilomètres au sud, le duo entreprend un voyage initiatique qui les transformera profondément.

Coproduit entre la Tunisie, la France et le Qatar, le film met en vedette Eya Bellagha et Slim Baccar dans les rôles principaux.