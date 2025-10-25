Remonter un handicap de deux buts et en ajouter un 3e sans en encaisser sur la pelouse du stade Hammadi Agrebi, telle est la mission des Bardolais pour passer en phase des groupes de la Coupe de la CAF.

Après avoir signé sa 7e victoire de rang à Bir Bouregba face au CAB et sécurisé par là même la pole position de la L1, le ST retrouve cet après-midi la coupe de la CAF avec une manche retour à disputer face à l'Olympique Club de Safi. Battu (2-0) au Maroc, le Stade peut nourrir des regrets de ne pas avoir pris option à l'aller, mais pouvait-il en être autrement avec l'Egyptien Mahmoud El Banna au sifflet ?

Bref, qu'à cela ne tienne, un handicap de deux buts à remonter n'est certes pas une mince affaire, mais le coup est jouable à Radès, surtout que le Stade a récemment proposé de belles séquences et une cohésion d'ensemble qui ne trompe pas en croisant le CAB récemment.

Autre nuance apportée par Chokri Khatoui au jeu stadiste est en rapport avec le retour à l'équipe type du piston Rayan Smaâli, le lancement d'entrée du milieu offensif brésilien, Alysson Adriano, ainsi que la titularisation de l'attaquant Firas Aifia. Ces correctifs ont porté leurs fruits au jeu stadiste plus fluide et une attaque des plus lucides avec un Amadou Ndiaye efficace à souhait.

Smaâli et Adriano reconduits

Après avoir plié au stade de la Marche Verte, les Bardolais vont donc croiser l'OC Safi le pied sur l'accélérateur. Avides de victoires, les Stadistes ont les moyens de renverser la vapeur et de passer à la phase des groupes, premier objectif déclaré des Bardolais. Quel onze pressenti aujourd'hui face au représentant marocain ?

On ne change pas une équipe qui gagne et l'on devrait retrouver la même composition que celle qui a battu le CAB, à quelques rectificatifs près. Ainsi, devant le portier Noureddine Farhati, Marouane Sahraoui et Skander Sghaïer formeront la charnière axiale aux côtés des latéraux droit et gauche, Hedi Khalfa et Aziz Saihi.

Au coeur du jeu à présent, Amath Ndao sera reconduit au quadrillage avec Rayan Smaâli au ratissage et Alysson Adriano au relais offensif, quoique Khatoui puisse opter d'entrée pour Wael Ouerghemmi, un joueur capable à lui seul de faire basculer le match par sa vision de jeu et ses passes décisives.

En attaque enfin, Ndiaye débutera en pointe, Firas Aifia occuperait le couloir gauche et Youssef Saâfi retrouverait l'aile droite de l'équipe. Volet alternatives pour finir, les attaquants Amine Khemissi et Amanallah Haboubi, ainsi que les deux porteurs d'eau, Mahamat Thiam et Boubacar Junior Camara, sont dans les starting-blocks.