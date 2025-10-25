Guinée: L'activiste Mamadou Ciré DIOUM s'exprime sur le défi démocratique au pays

L'acteur majeur de la société civile guinéenne, Mamadou Ciré DIOUM, a livré une analyse sans détour sur la situation démocratique du pays.

Selon lui, le problème du respect des principes démocratiques en Guinée ne dépend pas uniquement des dirigeants qui se sont succédé à la tête de l'État -- du feu Ahmed Sékou Touré au Général Mamady Doumbouya, en passant par le feu Général Lansana Conté, le Capitaine Moussa Dadis Camara, le Général Sékouba Konaté et le Professeur Alpha Condé.

Pour M. DIOUM, la responsabilité est également partagée avec une partie du peuple guinéen, qu'il juge dépourvue de conviction et de dignité.

Il déplore une mentalité où la dépendance aux faveurs et aux cadeaux supplante la revendication des droits et libertés fondamentales.

« Le véritable obstacle à la démocratie guinéenne, ce n'est pas seulement le pouvoir, mais aussi un peuple qui accepte de sacrifier ses valeurs pour des intérêts matériels immédiats. » -- Mamadou Ciré DIOUM

Par cette déclaration, il invite les citoyens à une introspection collective et à une prise de conscience civique, condition essentielle pour bâtir une Guinée véritablement démocratique, juste et respectueuse des droits humains.

