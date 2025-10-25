Sénégal: Saly Expo 2025 - Serigne Guèye Diop se réjouit de la qualité des produits exposés

25 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a salué, vendredi, la qualité des produits exposés à la foire internationale Saly Expo 2025.

"Je suis très heureux de voir la qualité des produits exposés ici", s'est réjoui M. Diop à la fin d'une visite des stands.

"Saly est un carrefour international de tourisme. L'offre de produits est très importante", a-t-il ajouté.

Selon les organisateurs, près de 240 exposants et un millier de visiteurs prendront part à la première édition de la foire Saly Expo 2025, qui se tient depuis jeudi à Saly (ouest).

Cette rencontre commerciale va se poursuivre jusqu'au 5 novembre.

L'un des objectifs de l'évènement "est de déplacer l'activité industrielle, de Dakar vers les autres régions", a expliqué Serigne Guèye Diop.

"Il s'agira de faire le tour du Sénégal" en organisant cette foire dans d'autres villes, celles les plus éloignées de Dakar surtout, a-t-il expliqué en parlant de Matam (nord), Ziguinchor (sud), etc.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a assuré les exposants du soutien du gouvernement.

