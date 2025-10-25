Sénégal: La ville de Dahra débarrassée des épaves et des occupations anarchiques

25 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dahra — La ville de Dahra (nord) a été débarrassée des ordures, des épaves et des lieux de commerce aménagés de manière désordonnée sur la voie publique, au terme d'une opération de désencombrement menée vendredi à l'initiative du préfet de Linguère, Modou Thiam.

"Nous venons d'organiser une vaste opération de désencombrement des rues de la ville de Dahra", a dit M. Thiam en rappelant que c'est une initiative du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé.

Dans le département, les deux plus grandes villes, Dahra et Linguère, sont les principales cibles des opérations de désencombrement de la voie publique, a-t-il précisé.

Le préfet dit s'être entretenu au préalable avec les autorités municipales, les commerçants et les mécaniciens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Cette démarche a facilité les opérations et a permis de libérer les emprises publiques", a-t-il dit.

Avant l'opération de désencombrement, certains habitants de Dahra ont abandonné les espaces publics qu'ils occupaient sans autorisation, selon le préfet.

Modou Thiam assure que des espaces seront aménagés dans les quartiers Angle Islam et Montagne au profit des commerçants qu'il a fait déguerpir de certains endroits.

La préfecture va veiller à ce que les voies désengorgées ne soient pas occupées de nouveau, à Dahra surtout, le "poumon économique du département de Linguère".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.