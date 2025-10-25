Sénégal: La production de maïs s'annonce abondante, selon une association de producteurs

Kaolack — La production de maïs de cette année sera abondante, a assuré la présidente de l'Interprofession maïs du Sénégal (IMAIS), Nimna Diayté, à la suite de visites effectuées dans six régions du pays.

"Cette année, on a emblavé plusieurs hectares pour la production de maïs. Nous avons effectué une tournée dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou. Nous avons constaté que les cultures se comportent très bien. Nous espérons qu'il y aura de bons rendements, une production abondante", a-t-elle dit dans un entretien avec l'APS.

Mme Diayté, également présidente de la Fédération des producteurs de maïs du Saloum, a signalé la présence de la chenille légionnaire dans certaines régions, dans le département de Nioro du Rip (centre) surtout.

Selon elle, les dégâts causés par cette chenille n'ont pas été importants en raison de l'intervention des services concernés du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

"Nous pouvons dire qu'il y aura de bons rendements, concernant le maïs", a insisté Nimna Diayté, promettant : "Nous allons nous pencher sur la commercialisation en aidant les braves producteurs à écouler leur production."

"La culture du maïs est très importante, parce que c'est à la fois une culture vivrière et de rente. Le rendement peut s'élever à cinq, voire six tonnes à l'hectare. Le maïs peut contribuer rapidement à l'autosuffisance alimentaire", a poursuivi la présidente de l'IMAIS.

La production sénégalaise s'élève en moyenne à 400 000 tonnes par an, a-t-elle indiqué, assurant les consommateurs de la détermination des agriculteurs à réduire "considérablement" les importations.