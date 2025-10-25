Cameroun: Le « playbook » électoral du pouvoir dévoilé avant la marche du 26 octobre

Alors qu'une nouvelle marche pacifique est convoquée pour le dimanche 26 octobre, un vent de panique semble souffler sur les cercles du pouvoir camerounais. Cette déstabilisation provient d'une connaissance intime de leurs manoeuvres, une anticipation de chaque tactique qui pourrait bien précipiter leur chute. La stratégie électorale employée pour se maintenir au pouvoir est en effet d'une prévisible régularité, mais elle a été soigneusement décryptée et déjouée.

Le premier levier de cette méthode consiste à affaiblir la participation juvénile en limitant drastiquement l'inscription des jeunes sur les listes, considérant leur vote comme une sanction potentielle. S'ensuit une rétention systématique des cartes d'électeur aux nouveaux inscrits, créant une abstention de confusion qui sert les intérêts en place.

La publication tardive des listes électorales achève de semer le trouble, empêchant les électeurs de localiser leur bureau de vote à temps, certains découvrant avec stupeur qu'il se situe à des kilomètres de leur domicile. Dans les régions en crise, comme le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la crise anglophone est instrumentalisée via l'implantation de bureaux de vote dans des zones enclavées ou dangereuses, décourageant toute participation et facilitant les manipulations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le processus se poursuit au niveau des procès-verbaux, conçus avec des failles permettant l'arrachage ou la substitution de pages en l'absence de signatures contiguës. Le pouvoir s'octroie ensuite un délai de quinze jours avant la proclamation officielle pour altérer les résultats transmis par des agents fidèles, présentant in fine des documents « officiels » taillés sur mesure et validés par un Conseil constitutionnel dont le rôle est invoqué pour légitimer l'illégalité.

En parallèle, une militarisation du territoire instaure un climat de peur pour dissuader toute mobilisation, laissant planer la menace d'une répression politique et d'arrestations de masse, une tactique d'intimidation dont les limites seront atteintes quand les prisons ne pourront plus contenir tout un peuple. Enfin, la neutralisation des cadres adverses par la corruption, l'intimidation ou l'emprisonnement permet de proclamer une victoire sans contestation viable, laissant le temps imposer une « nouvelle normalité» pour sept années supplémentaires.

Ce schéma, bien que rodé, est aujourd'hui mis à nu. L'appel est lancé au peuple camerounais pour une marche pacifique massive ce dimanche 26 octobre, afin de priver de toute légitimité un pouvoir dont les méthodes sont désormais exposées à la face du monde et devant les juridictions internationales.

Voilà la panique qui vous pousse à commettre des fautes graves. Vous avez un désavantage : je vous connais très bien. Je connais vos manoeuvres, vos tactiques ; je les anticipe et c'est ainsi que vous tomberez. Changez au moins votre « playbook », car vous êtes trop prévisibles.

Voici, en clair, la stratégie que vous utilisez depuis toujours pour rester au pouvoir :

1. Réduire au maximum le nombre de jeunes inscrits sur les listes électorales afin de maîtriser la majorité de l'électorat. Réduire le nombre d'électeurs jeunes, c'est réduire un vote sanction populaire.

2. Ne pas distribuer les cartes d'électeur aux nouveaux inscrits : sans carte, on ignore son bureau de vote et on ne peut pas voter. L'abstention devient alors un allié pour vous.

3. Publier la liste électorale tardivement pour empêcher ceux qui votent avec des reçus ou des pièces d'identité d'apprendre à temps où voter ; quand ils découvrent que leur bureau est à des kilomètres, beaucoup renoncent.

4. Dissimuler des bureaux de vote dans des domiciles privés ou dans des zones enclavées et dangereuses notamment au Nord-Ouest et au Sud-Ouest pour décourager la participation et faciliter la manipulation.

5. Manipuler les procès-verbaux (PV) : les PV sont conçus de façon à rendre possible l'arrachage ou la substitution de pages sans signature visible sur toutes les feuilles. Les signatures figurent parfois seulement en première et dernière page, laissant des marges de manoeuvre au pouvoir si les autres étapes échouent.

6. Profiter d'un délai de 15 jours avant la proclamation finale pour modifier les PV transmis par des agents inféodés, puis présenter des documents « officiels » conformes aux intérêts du pouvoir. Enfin, brandir la légalité procédurale (le rôle du Conseil constitutionnel) pour faire accepter au pays un résultat construit par la fraude.

7. Militariser le pays pour instaurer la peur et dissuader toute mobilisation citoyenne. Si le peuple insiste, la machine passe à la répression et aux arrestations de masse une intimidation calculée, qui ne peut durer indéfiniment car les prisons ne pourront pas contenir tout un peuple.

8. Neutraliser les cadres adverses les acheter, les intimider ou les emprisonner puis proclamer la victoire, contenir les manifestations et laisser le temps faire son oeuvre afin d'imposer une « nouvelle normalité » pour sept ans de plus.

Je vous ai dévoilé ce playbook prévisible pour que vous puissiez comprendre comment ils opèrent et que vous sachiez que nous avons anticipé chacune de ces étapes.

Peuple du Cameroun, ne cédez pas à l'intimidation. Leur but est de nous arrêter parce qu'ils savent qu'une manifestation massive les prive de légitimité. Si nous obtenons une marée humaine pacifique et déterminée, ils perdront toute apparence de légitimité. Montrons-leur que les prisons seront trop petites pour tous ceux qui voudraient réduire le peuple au silence : sortons en masse, en nombre, pacifiquement, mais déterminés.

J'appelle même les éléments intègres de l'armée et des forces de l'ordre à se joindre massivement à cette marche pacifique pour protéger la démocratie et le peuple. Aux camarades arbitrairement emprisonnés : tenez bon bientôt cela prendra fin et vous serez libres.

Que ceux qui aujourd'hui utilisent la machine judiciaire et les forces de l'ordre comme instruments de répression sache qu'ils devront rendre compte, y compris devant les juridictions internationales.