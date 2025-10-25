Ile Maurice: Olivier Bancoult - «Les BIOT Citizens propagent des faussetés et vendent de faux rêves aux Chagossiens»

interview

Ce projet de loi, qui ouvre la voie au traité final sur l'archipel des Chagos, poursuit désormais son parcours au Parlement britannique. Olivier Bancoult, leader du Groupe réfugiés Chagos, partage sa réaction et son regard sur les prochaines étapes.

Le texte a été adopté à la Chambre des Communes. Que pensez-vous de cette première phase du traité final ?

Je suis très satisfait, et pas seulement moi, mais l'ensemble des communautés chagossiennes. Il est faux de dire que la majorité des Chagossiens ne sont pas heureux. Au contraire, surtout ceux qui sont nés aux Chagos commencent à voir se concrétiser des solutions pour corriger les injustices commises à leur égard depuis des décennies.

Nous avons mené pendant des années des procédures légales devant la Cour et d'autres juridictions pour faire reconnaître notre droit de retour. Aujourd'hui, à travers ce traité, cela devient possible, comme le prévoit l'article 6 du texte. Des lois qui avaient été bafouées pendant des années commencent enfin à être rétablies. Il n'y a donc aucune raison d'être contre ce traité.

Certes, nous ne pourrons pas habiter sur Diego Garcia, mais nous pourrons y aller en visite. Cela permettra aux Chagossiens d'accomplir une démarche traditionnelle : rendre hommage à nos parents enterrés sur l'île et entretenir leurs tombes, aujourd'hui à l'abandon. Je ne pense pas qu'un Chagossien refuserait cela. Regardez à Maurice : les descendants d'engagés et d'esclaves rendent hommage à leurs ancêtres. Nous aussi, nous voulons honorer les nôtres là où ils reposent.

Êtes-vous confiant que la Chambre des Lords adoptera le Bill ?

C'est mon souhait. Le texte a déjà été lu trois fois à la Chambre des Communes, et il a obtenu une large majorité. Ce n'est pas seulement le gouvernement travailliste qui a voté en faveur du projet, mais aussi des députés d'autres partis. Par exemple, Jeremy Corbyn, bien qu'il soit dans l'opposition, a reconnu le combat des Chagossiens. Des membres des Libéraux-Démocrates ont également soutenu le texte, dans le but de réparer les injustices du passé.

Que pensez-vous des manifestations des BIOT Citizens ?

Dans le Bill, une fois adopté, le terme BIOT Citizens n'aura plus lieu d'être, puisque la souveraineté reviendra à Maurice. Ces personnes sont pour la plupart nées à Maurice et détiennent la nationalité mauricienne. Leurs déclarations, selon lesquelles elles quitteraient Maurice à cause de difficultés de vie, sont fausses. Elles ont obtenu un passeport britannique par lien historique, et souhaitent s'établir au Royaume-Uni, ce qui est leur droit. Mais prétendre que le gouvernement mauricien les menace ou les force à accepter la souveraineté de Maurice est totalement mensonger.

Certaines personnes ont vendu de faux rêves à des Chagossiens, leur promettant qu'en allant en Angleterre, ils auraient tous les avantages possibles. Aujourd'hui, les councils britanniques tirent la sonnette d'alarme face à cet afflux. Ces discours créent de faux espoirs. Je respecte les opinions de chacun, mais je me dissocie totalement de ces propos trompeurs.

Un mot sur le «judicial review» prévu le 28 octobre ?

Je respecte la démocratie et le droit d'expression. Moi-même, j'ai eu recours à la Cour quand mes droits ont été bafoués, parce que je n'avais pas le droit de retourner sur ma terre natale et j'ai eu raison de le faire. Mais dans le cas présent, sur quelle base repose cette judicial review ? Ce traité n'empêche aucun Chagossien de retourner sur les îles. Il faut une raison solide pour contester ce texte, or ce n'est pas le cas ici.

Comment se passent les négociations avec les autorités mauriciennes ?

Cela se passe très bien. Les Chagossiens participent pleinement à toutes les discussions. Il y a une concertation permanente avec le gouvernement, notamment avec le Premier ministre, le Premier ministre adjoint et l'Attorney General. Nous sommes informés de tous les développements et nos avis sont respectés.

Quant au voyage vers les îles Chagos, je pense qu'il aura lieu très bientôt après l'adoption du Bill et le Royal Assent. Peut-être même au début de l'année prochaine.