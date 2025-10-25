Ile Maurice: Port-Louis s'anime au rythme de la culture chinoise

Le coeur de Port-Louis bat au rythme des tambours et des lanternes ce samedi 25 octobre, à l'occasion de l'ouverture officielle de la 18e édition du Chinatown Food & Cultural Festival, tenue cet après-midi à 15 h 30. Le quartier chinois propose une riche palette d'expériences mêlant gastronomie, arts et traditions chinoises.

Organisé par la Chambre de Commerce Chinoise (CCOC), sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, de l'Ambassade de Chine, du Centre Culturel Chinois (CCC) et de la Municipalité de Port-Louis, le festival se poursuit jusqu'à demain, dimanche 26 octobre, à partir de 14 heures. Plus de 80 000 visiteurs sont attendus sur le week-end, et plus de 300 artistes animent les rues de la capitale.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Laval Wong, président du festival et assistant secrétaire de la CCOC, a invité le public à « venir célébrer la culture, la gastronomie et la convivialité chinoises dans un esprit d'unité et de partage ». Le président de la CCOC, Cowan Ip Win Man, a rappelé que ce festival, créé en 2005, « vise à redonner vie au quartier historique de Chinatown et à faire découvrir la richesse du patrimoine chinois à l'ensemble des Mauriciens ».

Cette édition 2025 se distingue par plusieurs nouveautés. La Lion Dance Academy, soutenue par Mauritius Telecom, permet aux visiteurs de s'initier gratuitement à la danse du lion, symbole de courage et de prospérité. Un QR code interactif donne accès à la carte du site, au programme complet et aux profils des artistes, offrant une expérience connectée et fluide. Un magazine souvenir est également distribué gratuitement, retraçant l'histoire et l'évolution du festival devenu une véritable institution dans le paysage culturel mauricien.

Le soutien renouvelé du groupe ABC

Partenaire depuis douze ans, le groupe ABC accompagne une fois de plus l'événement. Entre dégustations de spécialités chinoises, danses traditionnelles du lion et du dragon, spectacles artistiques, démonstrations d'arts martiaux et défilés de mode, le festival offre une immersion complète dans la culture chinoise.

Le Chinatown Food & Cultural Festival se poursuit ce soir jusqu'à 22 h 30 et reprendra demain de 14 h à 22 h. Une occasion unique pour les Mauriciens de redécouvrir le charme et la vitalité du quartier chinois, dans une ambiance festive, conviviale et haute en couleurs.