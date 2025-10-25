Ile Maurice: Les discussions bien engagées

Le paiement des pensions pourrait bientôt s'effectuer plus tôt, notamment à la veille du début de chaque mois. Tout dépendra toutefois du fait que le 1eᣴ ou le 2 tombe un week-end ou un jour férié.

Selon des sources proches du dossier, des discussions ont été entamées entre le ministère de la Sécurité sociale et celui des Finances en vue d'élaborer un nouveau calendrier de versement. Le dossier se trouverait actuellement entre les mains des officiers des Finances, qui travaillent en étroite collaboration avec la Banque de Maurice afin d'aboutir à une solution concrète.

L'objectif est clair: éviter les retards récurrents dans le paiement des pensions et garantir aux bénéficiaires un accès régulier à leurs revenus, quel que soit le calendrier. Cependant, la mise en oeuvre de ce nouveau système ne pourra pas se faire dès le mois de novembre.

Les autorités se montrent néanmoins optimistes. Si les ajustements techniques et logistiques aboutissent, ce nouveau mode de paiement pourrait devenir réalité dès le début de l'année prochaine. En effet, pour le mois de janvier, les bénéficiaires ne pourront toucher leur pension qu'à partir du 5 janvier.

Une réforme pratique est donc en gestation, visant à offrir plus de confort et de prévisibilité à des milliers de pensionnaires à travers le pays.